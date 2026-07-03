Luptă cu poluarea și a uimit profesorii de la MIT și Harvard. Teodor Moscalu, în campania „100 de tineri pentru dezvoltarea României”

Foto: Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României

Trăim în orașe în care aerul pe care îl respirăm a devenit o amenințare invizibilă, iar statisticile despre poluare bat record după record, generând îngrijorare în rândul tuturor. În fața acestui nor toxic, în timp ce noi așteptăm soluții de la autorități, un adolescent a decis să rezolve problema direct din laboratorul școlii. Numele lui este Teodor Moscalu, elev în clasa a XI-a la Liceul Teoretic Internațional de Informatică București, iar inovațiile sale chimice au uimit deja profesori de la prestigioasele universități MIT și Harvard. Pentru această dorință de a ne oferi un mediu mai curat, tânărul a fost inclus în campania națională „100 de tineri pentru dezvoltarea României”. Această inițiativă, derulată de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, își propune să susțină exact acei tineri care nu se mulțumesc doar cu o diplomă, ci folosesc ceea ce învață pentru a ne repara societatea.

Teodor lucrează cu un material de ultimă generație numit MOF-5, pe care putem să îl privim ca pe un burete microscopic extrem de inteligent, având capacitatea de a atrage și bloca substanțele nocive din aer și apă. Cercetarea sa merge și mai departe, vizând posibilitatea ca, în viitor, aceste filtre minuscule să poată extrage toxinele direct din corpul uman. Proiectul salvator i-a adus premiul al treilea la Concursul Național ROSEF 2025 și numeroase medalii de argint și bronz la competiții de cercetare din întreaga lume, validându-i munca în fața cercetătorilor consacrați.

Valoarea inovației liceanului român a fost confirmată recent la cel mai înalt nivel. Într-un concurs de inginerie și știință organizat sub girul giganților americani MIT și Harvard, Teodor a câștigat locul întâi alături de echipa sa. Palmaresul lui spectaculos adaugă titluri de campion regional la competiții marca Harvard și medalii de argint la olimpiade internaționale organizate tocmai în Bali. Dincolo de chimie, tânărul demonstrează o profunzime aparte: când vrea să își limpezească mintea după atâtea formule, studiază astronomia sau cântă la pian, pasiune care i-a adus recent premiul întâi la concursul național „Allegretto”.

Adolescentul înțelege perfect cât de importantă este implicarea în problemele reale ale comunității și colaborarea strânsă între oamenii de știință. „Sunt convins că viitorul României depinde de tineri care posedă nu doar cunoștințe, ci și capacitatea de a lucra în echipe performante pentru a genera soluții de impact global. Prin înscrierea în campania „100 de tineri pentru dezvoltarea României”, îmi propun să demonstrez că pasiunea pentru știință și spiritul de colaborare sunt pilonii pe care putem construi o societate durabilă și inovatoare”, mărturisește Teodor Moscalu. Este o dovadă clară că, sprijinind tinerii sclipitori, investim de fapt în aerul pe care îl vom respira mâine.