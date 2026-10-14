Manualele noi pentru clasa a IX-a, la 63 de discipline, sunt disponibile în format digital şi PDF

Sunt disponibile și manualele anterioare, al căror conținut acoperă parțial programele școlare actuale. Sursa foto: Getty Images

Ministerul Educaţiei şi Cercetării a finalizat, miercuri, încărcarea manualelor şcolare pentru clasa a IX-a, în format digital şi PDF, pe platforma dedicată, după semnarea acordurilor-cadru pentru cele 63 de discipline pentru care manualele au fost declarate câştigătoare în urma licitaţiilor, informează instituţia într-un comunicat de presă, citat de Agerpres.

Prin ordin de ministru au fost aprobate manualele şcolare pentru clasa a IX-a declarate câştigătoare în urma licitaţiilor (pentru 63 de discipline). Pentru alte nouă discipline au fost depuse contestaţii şi procedura va continua după soluţionarea acestora.

„Le mulţumesc tuturor celor implicaţi, care, prin efortul lor, au redus durata procedurii de achiziţie de la o medie de 10 luni la aproximativ 7 luni! Le mulţumesc pentru această activitate desfăşurată inclusiv în perioade de weekend şi vacanţe, pentru a duce la bun sfârşit cât mai repede etapele care au depins de noi. Pentru clasa a X-a am solicitat deja pregătirea documentaţiei pentru procedura de achiziţie, astfel încât manualele să poată fi disponibile în licee până în august 2027.

Elevii şi profesorii au nevoie de predictibilitate şi de resursele necesare încă de la începutul anului şcolar, iar pentru aceasta, fiecare etapă trebuie pregătită din timp", a declarat ministrul interimar al Educaţiei şi Cercetării, Mihai Dimian, conform comunicatului.

Următoarele etape ale acestui proces sunt selecţia manualelor de către şcoli, înregistrarea şi centralizarea comenzilor. Comenzile de manuale vor fi în concordanţă cu cifrele de şcolarizare aprobate pentru anul şcolar 2026 - 2027.

Pentru derularea procesului de înregistrare şi de centralizare a comenzilor de manuale şcolare, în conformitate cu Metodologia de achiziţie a manualelor şcolare pentru învăţământul preuniversitar aprobată prin Ordinul de ministru nr. 3.333/2026 privind regimul manualelor şcolare în învăţământul preuniversitar, se va deschide şi va putea fi utilizată aplicaţia web specifică disponibilă la nivelul unităţilor de învăţământ, al ISJ/ISMB, al MEC-CNCE.

Perioada de selecţie de către şcoli şi transmitere a necesarului de manuale şcolare noi pentru clasa a IX-a este 15 - 28 octombrie.