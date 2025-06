Ministrul Educației le răspunde studenților revoltați de tăierea burselor: „Îi înțeleg, dar nu mai avem bani”

Daniel David spune că„educația are nevoie de mai mulți bani”. FOTO: Hepta

Ministrul Educației, Daniel David, a declarat luni seară, la Antena 3 CNN, referitor la burse, că „nu mai avem bani să ducem acest sistem”, explicând că în ultimii 2-3 ani fondul de burse și tipul de burse a crescut extraordinar de mult și acum nu mai este sustenabil. De asemenea, a mai dezvăluit și ce burse vor fi păstrate.

„Avem acest deficit financiar uriaș și bursele au atras atenția grupului care lucra pe echilibrarea financiară a țării dintr-un motiv simplu - în ultimii 2-3 ani fondul de burse și tipul de burse a crescut extraordinar de mult, într-o manieră în care cei din zona finanțelor consideră că acum nu mai este sustenabil. Misiunea mea acum e să mă gândesc cum implementăm această cerință de a redimensiona sistemul de burse, astfel încât lucrurile să aibă 2 criterii - un criteriu al raționalității, cum sunt practicile europene în ceea ce privește bursele, și ce este decent, cât poate susține țara atunci când vorbim de burse. Prin propunerea pe care o s-o fac nu vreau să ies din aceste criterii”, a explicat ministrul.

De asemenea, a mai adăugat că „educația are nevoie de mai mulți bani”.

„Educația are nevoie de mai mulți bani, suntem departe de acel 15% din bugetul general consolidat pe cheltuieli. Sunt foarte îngrijorat că în ultimii 2-3 ani noi am pus foarte mulți bani într-un sistem în care mecanismele pe care le avem nu sunt foarte sănătoase, sunt multe anomalii, și făcând asta începem să luăm viteză și mă tem că nu știu în ce direcție mergem și când ne vom ciocni de un perete. Eu am propus ca într-un sistem educațional copiii să vină la școală pentru că învățământul este obligatoriu și să vadă că e o cale spre succesul social”, a mai spus David.

Ce burse vor fi păstrate

Totodată, a explicat ce burse ar putea rămâne.

„În acest proces unii s-ar putea să aibă probleme, vin din familii sărace, și atunci, ca stat, trebuie să susții prin burse sociale acești copii. Te uiți și în zona de merit, ca să-i susții. Și am propus să avem bursele de merit într-un procent rezonabil. 15% dintr-o clasă, care și așa e mare, când mă uit la cum se definește meritul în alte țări. Voi păstra toate premiile care există pentru olimpici. O vreme trebuie să păstrăm bursele tehnologice pentru învățământul profesional, pentru că există colaborări și contracte cu firme. Chiar dacă bugetul scade, rămâne mult mai mare în comparație cu 2022 și 2021. Aș fi vrut să văd măcar o prezență mai mare la Bacalaureat, dar, dimpotrivă, anul acesta e mai mică față de anii trecuți”, a mai afirmat Daniel David.

Ministrul a atras atenția încă o dată că „nu mai avem bani să ducem acest sistem de burse”.

„Nu ai acest sistem niciunde în altă țară și sunt sceptic că ar putea avea efecte pe termen lung și nu sunt bani pentru asta. Studentul nu este de vină și de aceea îi și înțeleg. Aș vrea să obțin pentru studenți o modificare, să nu ne raportăm la salariul minim brut pe economie, ci la cel net”, a mai adăugat ministrul Educației.

În ultimele zile, sute de elevi şi studenţi au protestat față de intenția Guvernului de a reduce numărul de burse.

Ei au afișat pancarte cu mesaje precum: "Nu tăiați de la studenți'!", "Zeci de mii de voci neauzite!", "Bursele nu sunt un moft, sunt un drept!", "Educația nu e doar pentru cei cu bani!" și "Nu ne vindeți viitorul'!".