Cât de prețioasă e virgula atunci când scriem cele mai frecvente urări sau felicitări sau mesaje de mulțumire

de Ana Iorga 12 Oct 2020 • 14:05

Asta vom vedea astazi! Si cat de enervant e cand lipseste sau cand apare in plus unde nu are ce sa caute! "La multi ani, Ioana! Multumesc, Mihai! Felicitari tuturor!" N-o sa va vina sa credeti, dar se greseste masiv in aceste situatii.