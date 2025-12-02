Universități renumite, în centrul unui scandal uriaș. Aplicațiile studenților, evaluate cu inteligența artificială, care ”nu obosește”

Universitățile au introdus inteligența artificială în procesul lor de evaluare a aplicațiilor și eseurile studenților. FOTO Getty Images

Universitățile au introdus inteligența artificială în procesul lor de evaluare a aplicațiilor și eseurile studenților. Birourile de admitere spun că tehnologia face ca aplicațiile să fie analizate mai rapid și nici ”nu ajunge să aibă o zi proastă”, scrie AP News.

„Oamenii obosesc; unele zile sunt mai bune decât altele. Inteligența artificială nu obosește. Nu se enervează. Nu are o zi proastă. Inteligența artificială este consecventă”, spune Juan Espinoza, vicepreședinte pentru managementul înscrierilor la Virginia Tech.

În această toamnă, Virginia Tech lansează un cititor de eseuri bazat pe inteligență artificială. Colegiul speră să poată informa studenții despre deciziile de admitere cu o lună mai devreme decât de obicei, la sfârșitul lunii ianuarie, datorită instrumentului care ajută la sortarea a zeci de mii de aplicații.

Colegiile subliniază că nu se bazează pe inteligența artificială pentru a lua decizii de admitere și că folosește doar pentru a revizui transcrierile și a elimina sarcinile de introducere a datelor.

Institutul de Tehnologie din California lansează în această toamnă un instrument de inteligență artificială pentru a verifica „autenticitatea” studenților care depun proiecte de cercetare odată cu aplicațiile lor, a declarat directorul de admitere, Ashley Pallie. Studenții își încarcă cercetările pe un chatbot bazat pe inteligență artificială care îi intervievează pe această temă în format video, interviuri care sunt apoi revizuite de facultatea Caltech.

„Este un indicator al autenticității. Poți analiza această cercetare din punct de vedere intelectual? Există un anumit nivel de entuziasm care reiese din acest proiect? Acest entuziasm este important pentru noi”, a spus Pallie.

Prevalența utilizării inteligenței artificiale este dificil de evaluat, deoarece este o tendință nouă, a declarat Ruby Bhattacharya, președinta comitetului pentru practici de admitere din cadrul Asociației Naționale pentru Consiliere în Admiterea la Facultate. NACAC și-a actualizat ghidul de etică în această toamnă pentru a adăuga o secțiune despre inteligența artificială.

Acesta îndeamnă colegiile să se asigure că modul în care o utilizează „se aliniază cu valorile noastre comune de transparență, integritate, corectitudine și respect pentru demnitatea studenților”.

Unele școli s-au confruntat cu critici puternice din cauza utilizării inteligenței artificiale

Universitatea din Carolina de Nord de la Chapel Hill s-a confruntat cu un val de critici din partea candidaților, părinților și studenților după ce ziarul său studențesc, The Daily Tar Heel, a relatat în ianuarie că școala folosea inteligența artificială pentru a evalua gramatica și stilul de scriere al eseurilor candidaților. Universitatea a refuzat să comenteze pentru acest articol și a făcut referire la site-ul său de admitere, pe care l-a actualizat după critici.

Până în această toamnă, fiecare dintre cele patru eseuri cu răspunsuri scurte trimise de candidații de la Virginia Tech era citit și evaluat de două persoane. Conform noului sistem, unul dintre acești cititori este modelul de inteligență artificială, care a fost antrenat pe baza eseurilor candidaților anteriori și a rubricii de evaluare. O a doua persoană va interveni dacă inteligența artificială și cititorul uman sunt în dezacord cu mai mult de două puncte pe o scală de notare de 12 puncte.

Ca multe alte universități, Virginia Tech a înregistrat o creștere uriașă a numărului de aplicații de când testele SAT au devenit opționale. Anul trecut, a primit un număr record de 57.622 de aplicații pentru anul întâi, une erau scoase la concurs 7.000 de locuri. Chiar și cu 200 de cititori de eseuri, școala s-a chinuit să țină pasul și s-a trezit că își anunță studenții din ce în ce mai târziu.

Instrumentul de inteligență artificială poate scana aproximativ 250.000 de eseuri în mai puțin de o oră, comparativ cu un cititor uman care scrie în medie două minute per eseu.

Mesajul este sensibil pentru colegii, multe dintre acestea având acum studenți care certifică că nu au folosit inteligența artificială în mod neetic pentru eseuri și alte părți ale aplicației. Însă universitățile spun că instrumentele de inteligență artificială pot ajuta birourile de admitere să elimine erorile în sarcini precum încărcarea transcrierilor și pot simplifica procesul pentru studenți.

Georgia Tech va lansa în această toamnă un instrument de inteligență artificială pentru a revizui foile matricole ale studenților transferați, înlocuind necesitatea ca personalul să introducă manual fiecare curs într-o bază de date. Acest lucru va permite școlii să informeze aplicanții mai rapid câte credite de transfer vor primi, reducând incertitudinea și timpii de așteptare, a declarat Richard Clark, directorul executiv al departamentului de management al înscrierilor din cadrul școlii.

Universitatea Stony Brook din New York folosește, de asemenea, inteligența artificială pentru a revizui transcrierile candidaților și pentru a testa instrumente de inteligență artificială pentru o varietate de sarcini, cum ar fi rezumarea eseurilor studenților și a scrisorilor de recomandare pentru a evidenția lucrurile pe care un ofițer de admitere ar trebui să le ia în considerare, a declarat Richard Beatty, rectorul asociat senior al universității pentru managementul înscrierilor.