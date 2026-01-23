PUSL acuză Ministerul Educației că vrea să taie din vacanța copiilor și avertizează: "Se lovește direct în familii și în turism"

PUSL acuză Ministerul Educației că vrea să taie din vacanța copiilor. FOTO Getty Images

Partidul Umanist Social Liberal (PUSL) critică public proiectul Ministerului Educației privind structura anului școlar 2026–2027, care prevede începerea cursurilor la data de 7 septembrie, atrăgând atenția asupra impactului major pe care această propunere l-ar putea avea asupra elevilor, familiilor și economiei.

Într-un comunicat de presă transmis miercuri, PUSL subliniază că este vorba, deocamdată, despre o propunere aflată în consultare publică, însă avertizează că procesul trebuie să fie unul real, nu o simplă formalitate.

"Opiniile părinților, elevilor, profesorilor și ale mediului economic trebuie ascultate înainte de adoptarea calendarului final”, transmite formațiunea.

Reprezentanții PUSL atrag atenția că, în ultimii ani, luna septembrie a devenit o prelungire a verii, atât din punct de vedere climatic, cât și social, iar modificarea calendarului școlar poate genera consecințe serioase.

"Mii de părinți își organizează concediile și viața de familie în funcție de structura anului școlar, iar sectorul turistic depinde de această predictibilitate”, arată comunicatul.

Partidul formulează public mai multe întrebări către Ministerul Educației:

– Care este fundamentul real al acestei propuneri?

– Există studii care să demonstreze beneficiile pentru elevi?

– A fost evaluat impactul asupra familiilor și asupra turismului?

– A existat un dialog real cu cei direct afectați?

PUSL susține că educația nu poate fi administrată prin decizii luate departe de realitatea cotidiană și cere Ministerului Educației să trateze cu seriozitate etapa consultării publice.

"Elevii au nevoie de echilibru și timp pentru refacere, părinții de stabilitate, iar economia de coerență și predictibilitate”, a declarat Lavinia Șandru, purtător de cuvânt al PUSL.