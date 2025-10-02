Remus Pricopie: „Tăierea burselor sociale este o crimă, alocațiile pentru partidele politice sunt neatinse”

Studenții de la taxă nu mai sunt eligibili pentru burse, iar cei proveniți din familii defavorizate primesc doar bursa socială minimă, în valoare de 925 de lei pe lună. . Foto: Facebook/ Remus Pricopie

Rectorul SNSPA, Remus Pricopie, a spus că tăierea burselor sociale ale studenților de către Guvern reprezintă, în opinia sa, o „crimă”. Profesorul universitar a salutat, într-un interviu pentru PSNews, protestele studenților și a criticat modul în care Guvernul a gestionat măsurile fiscal-bugetare, precum și lipsa tăierilor de la finanțarea partidelor politice.

„Eu mențin părerea că este o crimă. Dacă vrei să corectezi formulele de alocare, discută. Dar bursele sociale nu trebuie atinse”, a explicat fostul ministru al Educației la PSNews.

Remus Pricopie i-a felicitat pe studenții care au protestat în stradă tăierea burselor. Antena 3 CNN a relatat, într-un reportaj amplu, ce spun studenții afectați de măsură. Asociațiile studențești spun că studenții care provin din medii defavorizate nu pot trăi cu 925 de lei pe lună și cel mai probabil vor fi nevoiți să renunțe la școală.

„Vestea bună atunci când ai proteste este că trăim într-o țară în care poți să ai protest. Asta înseamnă democrație și faptul că tinerilor le pasă”, a subliniat Pricopie.

Rectorul SNSPA s-a arătat nemulțumit de modul în care Guvernul a ales să adopte măsurile de austeritate pentru reducerea deficitului bugetar.

„A fost o greșeală să începi cu bursele elevilor și studenților. Vă informez că, la această oră, alocațiile pentru partidele politice sunt neatinse și probabil așa vor rămâne. Credeți că studenții nu știu asta?”, a spus Remus Pricopie.

Fostul ministru al Educației a adăugat că, deși susține finanțarea partidelor politice de la buget, „într-o perioadă de reajustări fiscale, aceste reduceri trebuie să se aplice tuturor – și la pensii, și la administrație, și la partide”.

Anul universitar a început cu proteste

Noul an universitar a început sub semnul austerității și al nemulțumirilor. În mai multe centre universitare din țară, studenții au ieșit în stradă pentru a protesta față de reducerea burselor și tăierea unor facilități.

Principala nemulțumire este legată de bursele reduse cu aproximativ 40%. Din acest an universitar, calculul fondului de burse nu se mai face raportat la salariul minim brut, ci la cel net, ceea ce duce la diminuarea sumelor.

În plus, studenții de la taxă nu mai sunt eligibili pentru burse, iar cei proveniți din familii defavorizate primesc doar bursa socială minimă, în valoare de 925 de lei pe lună.

După ce și-au exprimat public nemulțumirea față de măsurile de austeritate care îi vizează, reprezentanții studenților au fost chemați la discuții de ministrul Educației, Daniel David. La finalul întâlnirii, Daniel David le-a recomandat celor care rămân fără bani să își găsească un loc de muncă part-time.