România a obținut locul 2 la Olimpiada Internaţională de Robotică din Coreea de Sud. Cinci elevi din Pitești au luat medalia de argint

<1 minut de citit Publicat la 12:42 12 Oct 2026 Modificat la 12:42 12 Oct 2026

Echipa României a obţinut argintul la Olimpiada Internaţională de Robotică 2026 din Coreea de Sud. Sursa foto: FIRST Tech Challenge România via Facebook

Echipa României a obţinut argintul la Olimpiada Internaţională de Robotică FIRST Global Challenge 2026, care s-a desfăşurat în perioada 7 - 10 octombrie, la Incheon, în Coreea de Sud, evenimentul reunind peste 190 de ţări, potrivit Agerpres.

Cei cinci elevi din Piteşti care au adus medalia de argint României sunt Ada-Maria Comănescu, Constantin Victor Coacă, Tudor Dumitru, Laura-Maria Ionescu şi Ilinca Toloş, alături de mentorul lor, Alin Dincă.

„Echipa României a câştigat medalia de argint la Albert Einstein Award for FIRST Global International Excellence, cea mai importantă distincţie a competiţiei desfăşurate la Incheon, în Coreea de Sud!

Premiul recunoaşte performanţa robotului, dar şi colaborarea, respectul şi sprijinul oferit celorlalte echipe. O reuşită despre pricepere, pasiune şi oameni care cresc împreună. (...) Mulţumim tuturor celor care au susţinut echipa'”, se arată pe pagina de Facebook a FIRST Tech Challenge România.