Subiecte Matematică și Istorie la simulare Bac 2026

Simularea examenului de Bac 2026 a continuat marţi cu proba obligatorie a profilului - Matematică sau Istorie, după ce luni a fost susținută proba scrisă la Limba română. Elevii au primit subiectele la Matematică și Istorie la ora 9:00.
Subiectele la Matematică de la simulare Bac 2026
Edupedu.ro a obținut subiectele înainte ca acestea să fie publicate pe subiecte.edu.ro.
Subiecte Matematică, profil Tehnologic
Sursă: Edupedu.ro
Sursă: Edupedu.ro
Subiecte Matematică, specializarea Mate-Info
Sursă: Edupedu.ro
Sursă: Edupedu.ro
Subiecte Matematică, profil Pedagogic
Sursă: Edupedu.ro
Subiectele la Istorie de la simulare Bac 2026
Potrivit subiectelor obținute de Edupedu.ro, elevii care au susținut proba obligatorie a profilului la Istorie au avut de scris un eseu despre statul român în a doua jumătate a secolului al XIX-lea - primele trei decenii ale secolului al XX-lea.
Subiectul I a avut mai multe cerințe pe baza a două texte suport: I.A. Pop, I. Bolovan, Marea istorie ilustrată a României și a Republicii Moldova; K. Hitchins, Scurta istorie a României.
Sursă: Edupedu.ro
Sursă: Edupedu.ro
Miercuri este programată proba la alegere a profilului şi specializării, iar joi elevii aparţinând minorităţilor naţionale vor susţine proba scrisă la limba şi literatura maternă.
Când se anunță rezultatele
Rezultatele simulării examenului național de Bacalaureat 2026 vor fi comunicate în data de 16 aprilie. Afișarea se va realiza în mod anonim, fiecare candidat fiind identificat printr-un cod individual care înlocuiește numele și prenumele. Acesta a fost distribuit elevilor, pe bază de semnătură, la prima probă susținută.