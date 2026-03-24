Simulare Bac 2026. Elevii susțin proba scrisă obligatorie a profilului

Simularea examenului de bacalaureat continuă marţi cu proba obligatorie a profilului (probă scrisă), conform calendarului aprobat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, relatează Agerpres. În continuare, în 63 de licee nu va avea loc acest examen, deoarece este boicotat de profesori.



Luni a avut loc prima probă scrisă, cea la Limba şi literatura română. Miercuri este programată proba la alegere a profilului şi specializării, iar joi elevii aparţinând minorităţilor naţionale vor susţine proba scrisă la limba şi literatura maternă.

Boicot în 63 de licee

Ministerul Educaţiei şi Cercetării a transmis vineri datele privind participarea liceelor la simularea Bacalaureatului.

Simularea este organizată în 1.364 de unităţi de învăţământ (95,59%), iar numărul estimativ al elevilor înscrişi în platformă depăşeşte 143.000. Potrivit MEC, 63 de licee - adică 4,41% din total - au anunţat că nu participă la simulare.

De asemenea, peste 60.500 de elevi au participat deja la simulări organizate la nivel local.



Probele încep la ora 9:00, moment în care subiectele sunt distribuite în fiecare sală. Accesul elevilor este permis până la ora 8:30. Timpul alocat elaborării lucrării este de trei ore din momentul finalizării distribuirii subiectelor.



Simularea probelor scrise se organizează la următoarele discipline:

limba şi literatura română;

limba şi literatura maternă pentru elevii care au studiat într-o limbă a minorităţilor naţionale;

matematică;

istorie;

fizică;

chimie;

biologie;

informatică;

geografie;

logică, argumentare şi comunicare;

psihologie;

economie;

sociologie;

filosofie;

Simularea Bacalaureatului are loc în contextul protestului declanşat de sindicatele din Educaţie, nemulţumite de măsurile de austeritate adoptate de Guvern.