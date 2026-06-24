Tot mai puține universități românești în topurile academice: Universitatea București e depășită de universități din Ungaria și Bulgaria

Pentru anul 2027, România are opt universităţi incluse în clasament, comparativ cu anul 2026 când erau 10 universități şi cu anul 2025, când erau 15. FOTO: Agerpres

Universitatea din București (UB) este cea mai bine clasată universitate din România în QS World University Rankings 2027. Cu toate acestea, la nivel global, instituția înregistrează o evoluție descendentă, după ce în ediția din 2026 se afla în intervalul 761–770, una dintre cele mai bune poziționări din ultimii ani. În noul clasament, UB coboară în intervalul 801–850, ceea ce indică o pierdere de teren în ierarhia internațională și o întrerupere a tendinței de recuperare observate în anii anteriori.

Pentru anul 2027, România are opt universităţi incluse în clasament, comparativ cu anul 2026 când erau 10 universități şi cu anul 2025, când erau 15.

Declinul universităților românești în topurile academice

Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca a coborât de asemenea în clasamentul pentru anul 2027, la 851-900, de la poziția 761-770 înregistrată în 2026. În 2025, UBB era plasată în intervalul 781-790.

Dacă în 2026, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi a înregistrat şi ea o îmbunătăţire, ajungând în banda 1001-1200, în topul pentru anul 2027, se clasează în intervalul 1201-1400.

Universitatea de Vest din Timişoara a rămas stabilă în intervalul 1201-1400, în 2027.

În QS World University Rankings 2027, topul global este dominat în continuare de universități din Statele Unite și Regatul Unit. Pe primul loc se află Massachusetts Institute of Technology, urmat de Imperial College London și Stanford University, aflate la egalitate pe poziția a doua. Pe locurile următoare se situează University of Oxford (4), Harvard University (5), University of Cambridge (6), California Institute of Technology (7), iar pozițiile 8 și 9 sunt ocupate de ETH Zurich și University College London. Top 10 este completat de National University of Singapore.

La nivel european, Universitatea din București ocupă locul 254 în ediția QS 2027, fiind urmată de Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, pe poziția 272.

În continuare, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași se află pe locul 426, Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica București pe 438, Universitatea de Vest din Timișoara pe 446, Universitatea Transilvania din Brașov pe 476, iar ASE București pe 488. Universitățile Tehnice din Cluj-Napoca și „Gheorghe Asachi” din Iași sunt plasate în intervalul 501–510, în timp ce Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, Universitatea Dunărea de Jos din Galați, Universitatea Politehnica Timișoara, Universitatea din Oradea, UMFST Târgu Mureș, Universitatea „Ovidius” din Constanța și Universitatea din Craiova se regăsesc în intervalele 551+ sau 601+.

Universitățile din țările vecine continuă să ocupe poziții competitive în clasamentul global QS. În Ungaria, Universitatea „Eötvös Loránd” din Budapesta este clasată pe locul 595 la nivel mondial, în timp ce în Bulgaria, Universitatea „Sf. Kliment Ohridski” din Sofia se situează în intervalul 751–760, ambele fiind poziționate înaintea celei mai bine clasate universități din România.