Elena Udrea a sesizat Comisia de control al SRI cu privire la dosarul „Gala Bute”, iar sesizarea acesteia a fost coroborată cu cea făcută de fostul preşedinte Traian Băsescu, a anunţat miercuri preşedintele comisiei, Claudiu Manda.

El a mai explicat că a înţeles că în acest dosar a existat cooperare între SRI şi DNA, cu toate că DNA a informat Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ICCJ) că nu a colaborat cu SRI în acest caz.

„Am parcurs sesizarea pe care ne-a făcut-o domnul Traian Băsescu. Am coroborat această sesizare cu încă o sesizare care ne-a venit astăzi (miercuri - n.r.) din partea doamnei Udrea, prin avocat. Sunt o serie de lucruri pe care le-am şi concluzionat. În primul rând, am hotărât să cerem SRI nota la care domnul Băsescu face referire şi pe care ne-a trimis-o. Avem numărul notei din data respectivă, să vedem dacă acea notă este autentică. Al doilea lucru, am hotărât să solicităm SRI planul de cooperare, să vedem dacă a existat şi ce a presupus acesta - plan de cooperare între SRI şi DNA”, a spus Claudiu Manda.