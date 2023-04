Mii de copii din România sunt ajutaţi de profesori seniori care le oferă meditaţii gratuite | Elev: "Acum mă descurc foarte bine"

Voluntarii seniorii cu vârste cuprinse între 60 și 88 de ani le oferă elevilor fără posibilități o șansă la o viaţă normală în cadrul unui program prin care oferă meditații gratuite.

Sursa foto: Captură video Antena 3 CNN

O șansă la viață normală și cu sens pentru cei care ies la pensie și nu-și mai găsesc rostul, dar și pentru mii de copii din România pe care nimeni n-a avut timp să-i învețe și să-i educe.

Este programul de voluntariat al Fundației Principesa Margareta, prin care pensionarii devin meditatori ai elevilor fără posibilități.

Voluntarii seniorii cu vârste cuprinse între 60 și 88 de ani, au împrumutat de la copii, energia lor, au un tonus mult mai bun, se simt importanți, se simt bunici pentru acești copii.

Domnul Marin are 70 de ani și îi pregătește pe copii la matematică de mai bine de 5 ani. A fost informatician și se simte în elementul lui și în cazul lecțiilor online. Așa că în pandemie a fost printre cei care nu au întrerupt niciodată lucrul.

"Am făcut lucruri frumoase. E o comunitate. Pe mine asta mă leagă foarte mult, copiii și comunitatea. În acești ani am avut și cam patru sau 6 ore pe săptămână și acuma în general 2 sau 4 ore. Numai online am lucrat", a spus Marin Gabriel, voluntar.

Transformarea elevilor de către seniorii care fac meditații gratuite

"M-a pregătit destul, că a avut de frâu cu mine, că nu m-am descurcat foarte bine de la început. Dar, ușor, ușor am început să învăț matematica logic, nu cu teorii. Acum mă descurc foarte bine", spune o elevă.

Domnul Marin le aduce și caiete, și pixuri, și riglă, și compas tot ce au nevoie copiii ca să reușească și să înțeleagă materia, dar îi învață și cum să se folosească de teoreme și teorii în viața de zi cu zi.

Doamna Abdullah a început abia anul acesta voluntariatul. Nepoata ei a intrat la facultate și ea a rămas cu ceva timp la dispoziție. Se ocupă de elevii mai mici pentru că, spune ea, nu e suficient de pregătită ca să-i mediteze pentru Evaluarea Națională sau liceu.

"Încerc să ajut pe cât pot copiii pentru că nu sunt foarte dragi", spune Maria Angela Abdullah, voluntară.

Note de la 3 sau 4, transformate în 7 sau 8 de meditatorii voluntari

În acest proiect, copiii nu sunt pregătiți pentru olimpiade sau concursuri, iar performanța înseamnă să-i menții în școală și spre exemplu, de la cinci corigențe să rămână cu două. E o muncă în care e nevoie de răbdare, atenție și disciplină, iar voluntarii pensionari sunt cei mai potriviți.

"Ei sunt cei mai responsabili, disciplinați, voluntari pe care noi îi avem la Fundația Regală Margareta a României și se pregătesc foarte conștiincios pentru activitățile pe care vor să le desfășoare la centre. Își fac un buget", spune Ioana Petrea, director comunicare Fundația Regală Margareta pentru Antena 3 CNN.