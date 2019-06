Evenimente sportive care au loc în lume

Încă din cele mai vechi timpuri oamenii au apreciat ideea de divertisment. Una dintre cele mai populare metode de relaxare era și atunci participarea la diverse competiții sportive. Odată cu trecerea timpului felul în care evenimente sportive sunt organizate s-a schimbat considerabil, dar concepția oamenilor a rămas cam aceeași. Întrunirile între prieteni pentru a privi un meci de fotbal, tenis sau orice alt fel de sport sunt printre principale activități pentru mulți entuziaști ai mișcării și nu numai. Un lucru interesant de punctat este faptul că în momentul în care astfel de evenimente au loc nu se mai ține cont de starea socială sau de preferințe, atmosfera fiind una prietenoasă.



Iubitorii marilor concursuri sportive sunt norocoși pentru că mai mereu se organizează câte un astfel de eveniment undeva în lume. În plus, datorită canalelor sportive dar și a internetului aceștia pot să urmărească meciurile echipelor lor preferate în timp real, fără a fi nevoie să ia parte la acea competiție. Cu toate că atmosfera de pe teren este una plină de adrenalină, nu toată lumea își permite să călătorească în celălalt colț al lumii pentru a-și susține jucătorul sau echipa preferată. Cele mai interesante competiții și turnee sunt anunțate din timp, ceea ce le oferă fanilor timp de pregătire.



Beneficiile sportului

Înainte de a vorbi despre cele mai importante evenimente sportive care au loc la nivel global, este bine să se facă o trecere în revistă a celor mai mari beneficii pe care practicarea sportului le are asupra organismului uman. Fie că este vorba despre un sport de competiție, așa cum este fotbalul sau handbalul, sau sportul de relaxare, practicat în parc sau în grădina casei, este bine de știut că orice activitate fizică este la fel de benefică.

Majoritatea oamenilor optează pentru un stil de viață sănătos pentru a avea parte de un aspect fizic plăcut. Pe lângă menținerea greutății sub control, exercițiile fizice ajută la întărirea imunității, indiferent de sezon. Organele interne beneficiază și ele din plin de activitatea fizică efectuată cu succes în fiecare zi. De asemenea, integrarea socială este mult mai facilă, încrederea în sine crescând considerabil. Nu în ultimul rând, insomniile dispar treptat, somnul devenind mult mai calitativ și relaxant.



Competiții sportive din anii precedenți



Anul 2018 nu a dus lipsă de evenimente sportive care i-au făcut pe suporteri să stea de fiecare dată cu sufletul la gură. Anul a început cu Australian Open, un eveniment important în lumea tenisului. La acest turneu au participat atât jucători cunoscuți, cât și sportivi ai căror nume nu sunt la fel de sonore în toată lumea. În ceea ce privește România, printre participanți s-au numărat: Simona Halep, Horia Tecău, Marius Copil, Andreea Andreescu, Mihaela Buzărnescu și Irina Begu.



O altă competiție sportivă la fel de importantă care a avut loc anul trecut este meciul de fotbal american Super Bowl. Acest meci se ridică de fiecare dată la așteptările fanilor, mai ales dacă învingătoare iese chiar echipa lor favorită. Organizarea este și ea una pe măsură, având în vedere că meciurile au loc pe arene ultramoderne. Efortul organizatorilor și sumele de bani investite sunt extraordinare, dar acestea sunt necesare pentru a ieși totul ca la carte. Anul trecut meciul a fost urmărit de peste 150 milioane de oameni, motiv pentru care suma cerută pentru pauza publicitară de 30 de secunde a fost una exorbitantă.



Jocurile Olimpice de iarnă





Un alt eveniment așteptat de toată lumea și urmărit la nivel mondial sunt Jocurile Olimpice de iarnă, care au loc din patru în patru ani, anul trecut desfășurându-se în Coreea de Sud. În trecut, Jocurile Olimpice de iarnă se desfășurau la scară mult mai mică, cele mai importante sporturi fiind: patinajul, hocheiul sau curling, întrecerea de sărituri cu schiurile sau bobul. Sportivii români au reușit să impresioneze și de data aceasta cu rezultate excelente care i-au adus pe locul 14. Totuși, sportivii suedezi și cei norvegieni au fost pe primele două locuri la proba de ștafetă masculină.



Organizarea jocurilor olimpice de iarnă a necesitat o sumă destul de mare de bani, fonduri care au fost necesare pentru construirea centrelor competiționale dar și pentru pregătirea centrului de presă. Mai mult de atât, organizatorii au ținut să facă mobilitatea participanților și a spectatorilor mult mai ușoară construind câteva linii de tren de mare viteză. Prețul biletelor a variat între 17 și 1300 de dolari, fiind puse la vânzare aproape 2 milioane de exemplare. Pentru a aminti și mai mult de cultura coreeană, medaliile au fost realizate de către un designer care a avut grijă să imite textura unui trunchi de copac și bineînțeles, să aplice faimoasele cercuri pe una dintre părți, în timp ce sigla era pe cealaltă parte.



Campionatul Mondial de fotbal 2018



Nu se poate nega faptul că unul dintre cele mai urmărite și apreciate sporturi la nivel mondial este fotbalul. Acesta este și motivul pentru care anul trecut o mare parte dinte suporterii europeni și nu numai au decis să-și facă bagajele și să plece în Rusia, pentru a lua parte la a 21-a ediția a Campionatului Mondial de fotbal. Acesta a fost primul turneu care s-a desfășurat în Europa de est, la eveniment participând 32 de echipe, incluzând și țara gazdă. Meciurile au avut loc pe diverse terenuri moderne, majoritatea fiind construite tocmai pentru acest eveniment important. Finala a avut loc pe data de 15 iulie, învingătoare fiind nimeni alta decât Franța.



Sporturile au făcut parte din viața oamenilor încă din cele mai vechi timpuri. Deși felul în care aceștia practică sporturi s-a schimbat de-a lungul timpului, nu încape îndoială că încă există mulți suporteri în lume, atât femei cât și bărbați. Oamenii s-au născut pentru a fi activi, acesta este și motivul pentru care urmărirea meciurilor sau încercarea de pariuri sportive live și ținerea scorului este o parte importantă din viața multor persoane în zilele noastre. Evenimentele sportive sunt o sursă minunată de divertisment indiferent dacă sunt privite în direct de pe teren, în fața unui televizor alături de prieteni sau dacă luăm parte la diferite competiții.



Campionatul mondial de fotbal feminin



Acest eveniment sportiv are loc în Franța, în perioada 7 iunie – 7 iulie. Atmosfera este una plină de energie pozitivă și bucurie. Cele 24 de participante au fost împărțite în șase grupe, formând astfel patru echipe. Cât despre favoritele la câștigarea trofeului, suporterii se bazează în principal pe Franța și pe Statele Unite ale Americii. Competiția sportivă care are loc tot la patru ani s-a desfășurat pentru prima dată în anul 1991, chiar dacă prima întrecere de acest fel pentru bărbați avusese loc cu 61 de ani înainte. Conform statisticilor, balonul de aur a fost primit pe rând de către China, Suedia, SUA și Germania.

Biletele au fost puse în vânzare încă din luna martie a acestui an, aceasta fiind cea de-a opta ediție a evenimentului. Cât despre prețuri, acestea sunt destul de accesibile, variind între 9-14 euro, în funcție de partida care se dispută.



Jocurile Olimpice de vară





Anul viitor este unul la fel de entuziasmant în ceea ce privește întrecerile sportive care urmează să aibă loc pe durata verii. Ediția cu numărul treizeci și doi va avea loc în Tokyo, Japonia. Sportivii români se pregătesc intens pentru această competiție, câteva dintre sporturile principale la care vor lua parte fiind proba de atletism, canotaj, haltere, judo, kaiac-canoe, lupte, scrimă, tenis de masă și nu în ultimul rând, tir. Prețurile sunt destul de accesibile, acestea variind în funcție de eveniment. De exemplu, pentru a lua parte la ceremonia de deschidere, privitorii vor trebui să achite în jur de 91 de euro. De asemenea, familiile și grupurile vor putea să-și achiziționeze bilele care le permit să urmărească întrecerile având locuri apropiate.



În momentul de față urmează să se găsească un logo, în urma unui eveniment cu un logo plagiat. Organizatorii speră să primească mii de propuneri, pentru a alege cea mai potrivită variantă. Astfel, locuitorii japonezi sunt rugați să își pună talentul la contribuție, efortul lor urmând a fi răsplătit cu o sumă mare de bani și cu o invitație la ceremonia de deschidere.



Întrecerile sportive sunt un mod excelent de divertisment pentru oamenii din toată lumea. În momentul vizionării unei competiții sportive nu este necesară deținerea de informații privind calitățile atletice unui anumit sportiv, deoarece spiritul de întrecere îi unește pe toți. Evenimentele sportive au evoluat pe parcursul anilor, schimbându-se regulile și locurile de desfășurare a întrecerilor, dar acest lucru nu i-a împiedicat pe privitori să rămână aproape. În fiecare an au loc evenimente sportive în toată lumea, indiferent de sezon sau de condițiile meteo. Fiecare om este născut pentru a aprecia un anumit sport, iar câștigurile le oferă tuturor o satisfacție care uneori nu poate fi descrisă în cuvinte.