FACIAS câștigă procesul cu CFR Călători, care încearcă să ascundă informații privind achizițiile

FACIAS a câștigat în instanță procesul intentat împotriva CFR Călători, după ce operatorul feroviar a refuzat să furnizeze informații despre achiziția noului sistem de emitere a biletelor de tren. Decizia Tribunalului București obligă compania să comunice date privind contractele încheiate, sumele plătite, stadiul implementării și costurile generate de blocarea proiectului.

Conform informațiilor analizate de FACIAS, CFR Călători a achiziționat un nou sistem informatic destinat rezervării locurilor și emiterii legitimațiilor de călătorie, însă implementarea acestuia a fost blocată din cauza lipsei serviciilor tehnice necesare punerii în funcțiune.

Deși echipamentele au fost livrate, ele nu au putut fi utilizate, întrucât nu exista un contract activ pentru instalare și integrare cu infrastructura existentă.

În acest timp, compania a continuat să plătească lunar chirie pentru echipamentele nefolosite, generând costuri suplimentare din fonduri publice.

Mai mult, pentru a evita colapsul sistemului de vânzare a biletelor, CFR Călători a fost nevoită să prelungească mentenanța vechiului sistem xSell printr-o nouă achiziție directă.

Practic, compania a ajuns să finanțeze simultan două sisteme: unul vechi, care încă funcționa, și unul nou, care nu putea fi folosit.

„CFR Călători s-a găsit în situația absurdă de a plăti simultan costurile pentru un sistem nou care nu putea fi utilizat și costurile necesare menținerii în funcțiune a sistemului vechi.

După ce a fost sesizată, FACIAS a solicitat CFR Călători să comunice stadiul implementării achizițiilor pentru noul sistem de vânzare a biletelor de tren, valoarea chiriei lunare plătite pentru echipamentele închiriate de la ASEE Solutions SRL, suma totală achitată de la semnarea contractului, data predării echipamentelor și dacă acestea sunt utilizate în prezent.

Totodată, FACIAS a cerut informații și despre ultimul contract de suport și mentenanță pentru sistemul informatic existent, inclusiv perioada și valoarea acestuia.

Urmare a refuzului abuziv al CFR Călători de a comunica aceste informații, FACIAS a formulat acțiune în instanță. Iar în mai 2026, Tribunalul București a admis acțiunea FACIAS și a obligat CFR Călători să transmită toate informațiile solicitate.

FACIAS solicită CFR Călători să se conformeze imediat hotărârii și să facă publice toate informațiile cerute. Cetățenii au dreptul să știe cum sunt gestionați banii publici și de ce un proiect de modernizare a rămas blocat după livrarea echipamentelor, generând costuri paralele nejustificate”, transmite FACIAS într-un comunicat de presă.