Fănel Bogos a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Alţi trei inculpaţi au fost puşi sub control judiciar

3 minute de citit Publicat la 23:00 06 Noi 2025 Modificat la 23:20 06 Noi 2025

Foto: Captură Antena 3 CNN

Fănel Bogos, afaceristul din Vaslui, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile joi seară, în dosarul de corupţie în care apare şi numele lui Ilie Bolojan. Pe lângă el, alţi trei inculpaţi, Mihail Aniței, Rareș Mihail Cristea şi Laura Mirela Iusein, au fost puşi sub control judiciar.

Fănel Bogos, anchetat într-un dosar DNA care vizează o reţea de trafic de influenţă formată din politicieni, rezervişti şi foşti generali din servicii, fusese reţinut deja pentru 24 de ore, pentru cumpărare de influenţă şi şantaj.

Şedinta Tribunalului Vaslui a durat mai vine de cinci ore. Cei patru, Fănel Bogoș, Mihail Aniței, Rareș Mihail Cristea și Laura Mirela Iusein, sunt acuzați de fapte de corupție.

"Judecătorul de drepturi și libertăți a dispus arestarea preventivă a domnului Bogos. Ceilalți inculpați au fost plasați sub control judiciar și vor fi liberi să plece în seara asta. E o decizie incorectă din punctul meu de vedere, e opinia magistratului-judecător. O luăm ca atare. Singura cale pe care o avem este să facem contestație, lucru pe care l-am și făcut, de altfel. Am declarat contestație, urmând, probabil, săptămâna viitoare să ne prezentăm în fața Curții de Apel, iar acolo să ne susținem argumentele.

De altfel, judecătorul de drepturi, din elementele care au fost comunicate în sală, înțeleg că nu a validat cel puțin o parte din acuzații — cea cu privire la șantaj. Asta am dedus eu din pronunțarea orală: că a apreciat că nu sunt elemente care să justifice reținerea infracțiunii de șantaj.

Dar, pentru celelalte două acuzații — cea legată de cumpărare de influență și folosirea influenței, mă rog, de către factorul politic —, arestarea, din ceea ce s-a spus astăzi, a fost o audiere solicitată legal, care s-a desfășurat legal, și asta a fost tot", a spus avocatul lui Bogos, Daniel Atasiei.

Complicele său, Mihail Aniţei, care spunea că are influenţe la "omul care l-a pus pe Nicuşor Preşedinte", a fost plasat sub control judiciar.

"Față de domnul Aniței Mihail s-a dispus măsura preventivă a controlului judiciar, deci implicit s-a respins referatul cu propunere de arestare preventivă. Singurul față de care s-a luat măsura preventivă a arestului preventiv este domnul Bogos. Restul dintre coinculpați vor merge acasă.

Dumnealui, în prezent, este cercetat, sau se desfășoară o activitate de urmărire penală pentru presupusa săvârșire a infracțiunilor de șantaj, trafic de influență și dare de mită. Dar, din moment ce, în această seară, un judecător de drepturi și libertăți a considerat că se impune o altă măsură preventivă, înseamnă că, cel mai probabil, ceva poate scârțâie în legătură cu probatoriul administrat până în acest moment de organul de urmărire penală", a spus avocatul lui Aniţei, Ovidiu Bulgariu.

Din materialul probator rezultă că Aniței a inițiat și coordonat un sistem relațional de influență, pretinzând că deține conexiuni directe cu înalți funcționari publici, membri ai Guvernului României și ai Administrației Prezidențiale. Acesta i-ar fi promis lui Bogos sprijin pentru obținerea demiterii lui Mihai Ponea din funcția de director executiv al DSVSA Vaslui, anularea măsurilor coercitive luate împotriva SC VANBET SRL și aprobarea dosarelor de despăgubire.

În schimb, Bogos ar fi urmat să plătească sume semnificative de bani cuprinse între 200.000 de mii și 500.000 de mii de euro și să finanțeze proiectul farmaceutic promovat de Aniței Mihail. Totodată numita cu Matacă Veronica Oița a fost angajată la societatea administrată de Bogos Fănel în calitate în calitate de manager.

Bogos a spus că a avut o audiere cu Bolojan, al cărui nume apare în dosar, spunând că "am stat la ușă la dumnealui până când m-a primit".

Premierul Ilie Bolojan a explicat, joi seara, cum a decurs întâlnirea de la Palatul Victoria cu omul de afaceri Fănel Bogos, reținut de DNA într-un dosar de cumpărare de influență și șantaj. În același dosar este vizat și Mihai Barbu, până astăzi președinte al PNL Vaslui, cel care l-a adus pe Bogos la discuția cu prim-ministrul.

Ştire în curs de actualizare