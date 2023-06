"Au fost mai atractivi". Fermierii români îşi asigură recoltele direct la firme de asigurare străine

Tot mai mulţi fermieri români caută societăţi de asigurări străine, atunci când vine vorba despre asigurarea culturilor, pentru că pe cele locale, spun ei, nu se pot baza.

"Asigurarea culturilor agricole la societăţile româneşti de profil este inflexibilă şi nu prezintă încredere", asta spun fermierii, care mai spun că sunt doar două firme care se ocupă de acest sector. Aşa că agricultorii români aleg sucursalele directe ale societăţilor străine reglementate şi autorizate în România.

Conform datelor oficiale, subscrierile sucursalelor autorizate şi reglementate în străinătate au atins un nivel record. Este vorba despre 134 de milioane din subscrieri pentru societăţile din străinătate, un nivel aproape dublu faţă de cel din 2021.

În tot acest timp, societăţile locale înregistrează mai mult stagnări şi creşteri nesemnificative.

În plus au şi avantaje. Agricultorii susţin că au găsit la societăţile străine mai multă flexibilitate.

"Lucrez 1850 de hectare. Asigurăm culturile dintotdeauna. Eu, cel puţin, sunt un fermier care nu m-am lăsat să nu-mi asigur culturile. Înţeleg că e societate străină. Au fost mai atractivi", a spus Gheorghe Preda, fermier, la Antena 3 CNN.

Dintre societăţile cu capital românesc, cu excepţia a două firme, niciuna nu a lăsat de înţeles că are o politică clară în ceea ce priveşte asigurările agricole sau că face din acest segment o ţintă de business, vânzările fiind mai degrabă ocazionale. Una dintre cele două societăţi domină piaţa, atât ca număr de poliţe, cât şi ca volum al subscrierilor şi valoarea plăţilor.

"O societate care activează pe piaţa Uniunii Europene are o expunere mai mare, dar are şi un portofoliu mai mare de clienţi şi o formă de reasigurare mult mai bună de cât ceea ce se întâmplă în România. Le dă, poate, dorinţa de a intra pe această piaţă care are un potenţial de creştere.

În România, doar o mică, mică, foarte mică parte din arealul agricol este asigurat", spune Ionel Arion, preşedinte Federaţia Naţională Pro Agro, la Antena 3 CNN.