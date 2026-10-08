Filmări cu camera ascunsă. Cum "ghicesc" doi medici cancerul contra cost și recomandă "energii" în loc de tratament

Reporterul Observator le-a filmat cum transformă cea mai grea boală într-o afacere. Foto: Observator, Antena 1

În cel mai recent episod din ancheta „Diagnostic: profit”, Observator News de la Antena 1 a adus în fața camerei ascunse două doctorițe care își câștigă existența spunându-le pacienților că medicii mint și chimioterapia nu tratează cancerul. În schimb, ele „topesc” tumorile cu niște capsule și „citesc boala în energii”. Ambele susțin că vindecă cancerul.

Două femei cu diplomă de medic. Una e neurolog și spune că „topește tumorile” cu niște capsule. Cealaltă, medic generalist, susține că „citeşte boala în energii” și garantează vindecarea cancerului.

Amândouă le spun bolnavilor același lucru: lăsați chimioterapia, medicii vă mint, spitalul vă omoară pentru bani. Niciuna nu e oncolog. Dar amândouă trăiesc exact din ce ucide cel mai sigur un bolnav de cancer: timpul pe care îl pierde crezându-le.

Reporterul Observator le-a filmat cum transformă cea mai grea boală într-o afacere. Iată cum arată trădarea unor femei care au jurat să vindece:

Medicul generalist care recomandă renunțarea la tratamentul oncologic

Un neurolog topeşte tumori. Un generalist vede boala în energii. Doi medici cu diplomă garantează vindecarea, dincolo de medicină. Chiar împotriva ei: conving oamenii bolnavi să nu creadă în medicina clasică. Se folosesc inclusiv de exemplul personal.

Discuție reporter - Alina Delia Geangu, medic generalist Ploieşti:

„Alina Delia Geangu, medic generalist Ploieşti: Am fost în comă profundă o lună şi jumătate. L-am visat pe Dumnezeu, care m-a trimis înapoi pe pământ. Când m-am întors în ţară şi am început să intru în spitale, am început să văd lucruri. Golurile energetice, acolo este boala.

Reporter: Adică, dacă te uiţi acum la mine, ştii dacă o să am vreo boală?

Alina Delia Geangu, medic generalist Ploieşti: Dacă ai deja una. Acum eşti foarte încărcată pe zona asta. Să ai vibraţia sus”

Alina Delia Geangu este medic generalist. Şi, de când s-a întors din moarte clinică, „citeşte” boala la prima vedere. Nu înainte de a-i transfera, în avans, 150 de lei.

„Să ştii că nu îmi filează nicio lampă. Am lucrat la poliţie. La policlinica MAI la Ploieşti, pe cabinet IPJ, pe Trageri. Lucrez la un cabinet de medicină la Breaza. Ca şi experienţă... am 22 de ani de când am terminat facultatea”, a spus Alina Delia Geangu.

Citeşte cancerul ca o ghicitoare în palmă. Toate teoriile ei sunt scăldate în misticism: terapia iertării, invocarea arhanghelilor protectori, pastilele puse lângă icoană ca să se energizeze.

Discuție reporter - Alina Delia Geangu, medic generalist Ploieşti:

„Alina Delia Geangu, medic generalist Ploieşti: Trebuie să vorbesc cu ea şi să spun să îi cheme pe arhanghelul Rafael, Gabriel, Mihail, care protejează. Să îi ţinem vibraţia sus. Am o echipă cu două asistente. Aici este nevoie, în primul rând, de încredere în Dumnezeu. Terapia iertării. Să te ierţi pe tine e cel mai dificil. Tumorile astea pot fi vindecate şi prin plante.

Reporter: Simt că mă joc cu viaţa ei, cu destinul ei. Nu ştiu dacă fac bine.

Alina Delia Geangu, medic generalist Ploieşti: Tu nu te joci. Ea se joacă. De-a Dumnezeu. Promite vindecarea, dar te poate condamna la moarte. Pentru că orice amânare a tratamentului medical te poate costa viaţa.”

Alina Delia Geangu susţine că medicii prescriu chimioterapie doar pentru bani.

Discuție reporter - Alina Delia Geangu, medic generalist Ploieşti:

„Alina Delia Geangu, medic generalist Ploieşti: Aceste protocoale sunt semnate pe nişte contracte, cu firme de medicamente. Dacă eu, ca medic, dau la 20-30, 500 de pacienţi medicamentul X, firma respectivă îmi plăteşte mie o excursie nu ştiu pe unde. Ceea ce eu nu o să ajung în viaţa asta.

Reporter: Gândul meu cel mai dur este că o pot omorî pe mama.

Alina Delia Geangu, medic generalist Ploieşti: Cu aşa ceva, sub nicio formă. Avem toate şansele de succes.”

E teoria conspiraţiei ridicată la rang de diagnostic. Iar când reporterul îi spune că îi e teamă că îşi va ucide mama, nu dă înapoi. Întăreşte.

Discuție reporter - Alina Delia Geangu, medic generalist Ploieşti:

„Alina Delia Geangu, medic generalist Ploieşti: Efectele la chimioterapii sunt cumplite, îţi atacă tot.

Reporter: Şi medicului care i-a recomandat să facă chimioterapie ce să îi spună?

Alina Delia Geangu, medic generalist Ploieşti: Nu, dacă o să îi spună treaba asta, o să-i spună: OK, nu mai ai ce să cauţi la mine. Dacă îi spune că nu este de acord să facă chimio... vor fi reacţii foarte urâte.

Reporter: Ai mai avut un caz ca al mamei mele, similar?

Alina Delia Geangu, medic generalist Ploieşti: Am avut mai multe. Să ştii că majoritatea medicilor nu fac chimio.

Reporter: Când sunt ei bolnavi?

Alina Delia Geangu, medic generalist Ploieşti: Da!

Reporter: Şi ce fac?

Alina Delia Geangu, medic generalist Ploieşti: Merg pe alternative. Ei ştiu ce înseamnă să faci chimio, să te târăşti ca un câine.”

Repetă obsesiv acelaşi lucru: chimioterapia ucide, tratamentul ei vindecă.

Discuție reporter - Alina Delia Geangu, medic generalist Ploieşti:

„Alina Delia Geangu, medic generalist Ploieşti: Alternativa este aşa: 3, maximum 6 luni, în spital, cu dureri. Chimioterapie, radioterapie, tuburi peste tot. O viaţă de câine. SAU Ce pot eu să garantez cu tratamentul ăsta: că nu se mai răspândesc, că rămân acolo. Că le uscăm şi le distrugem. Alternativa este că supravieţuieşte. Ne vom vindeca şi vom trăi.

Reporter: Dar să renunţe la tratamentul oncologic?

Alina Delia Geangu, medic generalist Ploieşti: Cel mai bine e să renunţi.”

Cancerul ucide 35 de milioane de oameni pe an

Renunţarea la chimioterapie nu fereşte pacientul de suferinţă. I-o garantează şi îi scurtează, de cele mai multe ori, viaţa. Cancerul e cea mai mare epidemie tăcută a lumii. OMS estimează că, până în 2050, va ucide 35 de milioane de oameni pe an.

Omoară mai mult decât orice, după bolile de inimă. Iar unele forme sunt necruţătoare: cancerul de pancreas ucide aproape fără excepţie dacă e descoperit prea târziu.

Cancerul pulmonar face două milioane de victime pe an, cu o supravieţuire de doar un sfert.

În boala asta, totul se măsoară în timp. Suntem ultimii din Uniunea Europeană la depistare precoce, cu cea mai mică participare la screening.

„Cu cât diagnosticul este mai precoce, cu atât şansa de supravieţuire e mai mare. O treime din cazuri... în lume, din cazurile de cancer, pot fi evitate cu noţiuni de prevenţie şi cu teste de diagnostic şi screening precoce, cu evitarea factorilor de risc”, a explicat Cristina Berteanu, medic primar ATI şi doctor în ştiinţe medicale.

Neurologul care topește tumori

După ce că oamenii merg târziu la medic, terapia este întârziată de aceşti aşa-zişi vindecători.

„Tratamentul naturist ajută foarte mult. Topeşte tumorile, reglează tensiunea, reglează şi psihic. Cel puţin îşi prelungeşte viaţa, ajută foarte mult. Sunt alternative. Eu recomand CANTICER. Direct de la mine, vi le trimit. Ori veniţi să le luaţi”, asigură Gabriela David, medic neurolog.

A renunţat la medicină şi acum e agent de vânzări. Ne-a primit într-un apartament din centrul Capitalei, unde îşi expune leacurile.

Discuție reporter - Gabriela David:

„Reporter: Medicii i-au recomandat să înceapă chimioterapia, dar ea refuză. E în regulă asta? Dacă ia tratament naturist, elimină foarte mult.

Gabriela David: Nu e bună chimioterapia. Mai amânaţi, să mai stea, să mai amâne, să ia tratament naturist.

Reporter: Deci e în regulă?

Gabriela David: Da, da, da! Să nu îi facă rău tratamentul.”

Capsulele „Canticer” se vând pe zeci de site-uri, dar şi la raft, într-un mare lanţ de farmacii. Un flacon costă între 130 şi 300 de lei.

„Eu merg pe tratament naturist făcut de o echipă de medici din China. Canticer-ul ăsta merge pe metastaze. Sunt capsule, dar trebuie să ia vreo nouă pe zi. Nu sunt multe. Şi pe lângă mai sunt astea două cutii. Ajută în topirea tumorilor. Astea sunt din Finlanda, cu ciuperci japoneze”, spune Gabriela David.

Numai că tumorile nu se topesc. Avansează. Doar cancerul de sân ucide 670.000 de femei pe an în lume. Şi nicio formă de cancer nu dă înapoi de la o capsulă. Cât e de important ca bolnavul să nu amâne tratamentul dat de oncolog? O confirmă cifrele. Un cancer de colon descoperit devreme se vindecă în şapte cazuri din zece. Netratat, în mai puţin de patru.

Discuție reporter - Gabriela David:

„Gabriela David: Eu aveam pe site o grămadă de video-uri, dar le-au şters ăştia că nu ai voie să spui că topeşti tumorile.

Reporter: Ce succes au?

Gabriela David: Chiar dacă este foarte, foarte avansat, se mai ameliorează din dureri. Se prelungeşte viaţa. Unele persoane au ajuns la vindecare.

Reporter: Dar ar putea să îi facă rău?

Gabriela David: Nu!

Reporter: Şi dacă ar merge pe chimio?

Gabriela David: O să îi fie rău!

Reporter: Şi ar fi mai bine dacă ar merge pe astea?

Gabriela David: Da, ar fi mai bine.

Mai mult, îndeamnă pacientul să mintă. Pentru că oncologul, în logica ei, e duşmanul.

Reporter: Să îi spună oncologului că ia şi asta?

Gabriela David: Nu, pentru că ei nu acceptă. Ei au numai protocoalele lor, primesc mulţi bani pe chimioterapie, radioterapie. Nu recunosc nicio formă de tratament naturist, nu vor, o să vă zică că sunt prostii.”

Una dintre firmele prin care pune pe piaţă suplimentele a avut o cifră de afaceri de aproape un milion de lei anul trecut.

Discuție reporter - Gabriela David:

„Reporter: Dar dumneavoastră sunteţi medic?

Gabriela David: Da, da, neurolog. Dar mă ocup de tratamente de cancer. Am lucrat cu asta de vreo 20 de ani. Mai am şi alte produse, poate le mai şi schimb, depinde cum se simte.

Le-am sunat pe cele două doctoriţe şi le-am spus că au fost înregistrate cu camera ascunsă.

Reporter: Ca medic neurolog puteţi face recomandări şi pacienţilor oncologici?

Gabriela David: Nu mai lucrez în sistem. Lucrez cu tratamente naturiste!

Reporter: Dar medic nu rămâneţi toată viaţa?

Gabriela David: Rămân toată viaţa!

Reporter: Câţi dintre pacienţii dumneavoastră s-au vindecat şi câţi dintre ei au murit?

Alina Geangu: Nu aşa se pune problema.

Reporter: Dar cum anume?

Alina Geangu: Sunt medic de 22 de ani şi de mai bine poate de 15 ani recomand aceste tratamente alternative.”

Mărturia unei victime: Ficatul meu a fost distrus

Alternative care pot fi fatale. O femeie care a ales tratamentul naturist în locul chimioterapiei ne-a povestit ce a descoperit, prea târziu.

„Am fost contactată tot aşa pe Facebook de un tip care propovăduia diverse. E corpul meu, fac experienţă, după ce citisem grupurile că doctorii nu vor să te faci bine, că te omoară chimioterapia, că te omoară radio, că aşa.

În martie am făcut un CT şi nodulul meu crescuse cu aproape 2 centimetri, dar ce m-a făcut să renunţ la tratament este faptul că mă simţeam foarte rău. Eu credeam că tratamentul îşi face efectul şi de asta mă simt rău. După m-am prins că ficatul meu era distrus de tratamentul pe care îl făceam (cel naturist n.red). Da, acela!”, a spus o pacientă.

Nimeni nu alege iluzia din convingere. O alege din disperare.

„Omului îi este frică de ceea ce urmează, îi este frică de moarte, îi este frică de această suferinţă şi atunci încearcă să găsească orice l-ar putea ajuta să treacă peste această frică. Frica este un mecanism care ne blochează inclusiv sistemul imunitar, nu ucide boala, cât ucide frica de această boală”, a explicat Lidia Stoica, psiholog clinician, psihooncolog.

„Chiar nu ţine de statutul social, de educaţie, doar de disperare şi de proasta înţelegere a diagnosticului, de negare. Cancerul nu mai vine la sfârşitul unei etape când ţi-ai închis nişte capitole de educare a copiilor, creşterea copiilor... Vine oricând. Şi poate să vină în plină activitate, când ai alte aşteptări, alte dorinţe şi atunci te poate dărâma. Deci uman este de înţeles”, a spus şi Dan Corneliu Jinga, medic primar Oncologie.

Subiectul acestei anchete nu sunt doi şarlatani de bâlci. Sunt două doctoriţe. Care au făcut Medicina, au jurat să nu facă rău şi care azi le spun bolnavilor de cancer că spitalul îi minte, că medicii îi omoară pentru bani şi că salvarea e o capsulă înghiţită de nouă ori pe zi sau un pahar cu bicarbonat.