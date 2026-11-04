Fiul lui Tudorel Toader a fost dat afară de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, din cauza acuzațiilor de viol

3 minute de citit Publicat la 17:57 04 Noi 2026 Modificat la 17:57 04 Noi 2026

Fiul lui Tudorel Toader, fostul ministru al Justiției, a fost reținut pentru viol și se cere arestarea lui FOTO: Facebook/ Tudorel Toader

Ionuț-Alexandru Toader, fiul fostului ministru al Justiției și fost rector Tudorel Toader, și-a pierdut funcția didactică de lector universitar la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” (UAIC) din Iași, din cauza acuzațiilor de viol, se arată într-un comunicat de presă transmis, miercuri, de instituția de învățământ superior.

Potrivit sursei citate, Ionuț - Alexandru Toader a fost destituit în baza unei hotărâri adoptate de Comisia de Etică a UAIC.

„Comisia de Etică a Universității 'Alexandru Ioan Cuza' din Iași (UAIC) a finalizat analiza cazului lectorului univ. dr. Ionuț-Alexandru Toader și a hotărât destituirea acestuia din funcția didactică sau de cercetare. Decizia poate fi contestată de persoana vizată în termen de 30 de zile”, se precizează în comunicat.

Comisia de Etică a constatat că Ionuț - Alexandru Toader, cadru didactic al Facultății de Drept, a săvârșit abaterile de la normele de etică și deontologie universitară prevăzute de Legea nr. 199/2023 și de Codul de etică UAIC din 23.05.2019, și anume folosirea abuzivă a calității de membru al comunității academice, hărțuirea și condiționarea evaluării de favoruri sexuale, inclusiv prin atitudini implicite.

Totodată, UAIC își exprimă, prin intermediul comunicatului, profunda compasiune și solidaritate față de studentele afectate de faptele de hărțuire sexuală săvârșite de Ionuț-Alexandru Toader.

„UAIC regretă suferința și consecințele pe care aceste experiențe le-au avut asupra vieții personale, emoționale și academice a studentelor.

Nicio persoană nu ar trebui să se simtă lipsită de siguranță, respect sau demnitate în mediul universitar. UAIC condamnă ferm hărțuirea sexuală, incompatibilă cu valorile și principiile instituției, și subliniază că siguranța, demnitatea și drepturile membrilor comunității academice reprezintă priorități instituționale.

Dincolo de măsurile instituționale și de procedurile prevăzute de regulamente, UAIC dorește să transmită un mesaj clar studentelor afectate: nu sunteți singure și puteți conta pe sprijinul Universității”, se afirmă în comunicatul UAIC.

Universitatea a anunțat și că pune la dispoziția victimelor profesorului Toader, în mod gratuit, servicii de sprijin și consiliere psihologică.

De asemenea, instituția ieșeană de învățământ superior a transmis că studentele care, în urma situațiilor de hărțuire și a consecințelor acestora, au fost nevoite să își întrerupă sau să abandoneze studiile se pot întoarce la universitate pentru reluarea studiilor.

Curtea de Apel Iași a dispus, pe 24 octombrie, arestarea preventivă pentru 30 de zile a lui Alexandru Toader, fiul fostului ministru al Justiției Tudorel Toader.

Fiul lui Tudorel Toader, vizat de acuzații grave

Fiul lui Tudorel Toader este cercetat „sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de viol, agresiune sexuală, tentativă la agresiune sexuală şi folosirea funcţiei în scop sexual, fapte presupus a fi fost comise în raporturile inculpatului cu mai multe studente ale instituţiei de învăţământ superior”.

„Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iaşi aduce la cunoştinţa opiniei publice faptul că, în cadrul unui dosar penal având ca obiect săvârşirea unor infracţiuni contra libertăţii şi integrităţii sexuale, procurorul de caz a dispus măsura reţinerii pentru o durată de 24 de ore faţă de un inculpat, cadru didactic universitar în cadrul Facultăţii de Drept a Universităţii 'Alexandru Ioan Cuza' din Iaşi, iar la data de 23 octombrie a formulat propunere de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile” a transmis vineri, prin intermediul unui comunicat de presă, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iaşi.

„Din probatoriul administrat până în prezent a rezultat suspiciunea rezonabilă că inculpatul, profitând de autoritatea conferită de funcţia didactică şi de poziţia de superioritate în raport cu studentele, ar fi comis faptele care alcătuiesc obiectul prezentei cauze. Propunerea urmează să fie soluţionată de judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul instanţei competente, având în vedere calitatea de notar a inculpatului, respectiv Curtea de Apel Iaşi. Facem precizarea că dispunerea măsurii reţinerii şi formularea propunerii de arestare preventivă reprezintă etape ale procesului penal, care nu înfrâng principiul prezumţiei de nevinovăţie”, menţionează sursa citată.

Potrivit Ziarul de Iași, în noiembrie 2025, două foste studente l-au acuzat pe Alexandru Toader că le-ar fi făcut propuneri sexuale în contextul promovării examenelor. Una dintre tinere a susținut că ar fi întreținut relații intime cu acesta, inclusiv în biroul său din facultate. În urma dezvăluirilor, polițiștii ieșeni s-au sesizat din oficiu și au deschis o anchetă.