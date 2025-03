"Flacără şi oxigen", noua identitate a oraşului Reşiţa. Modernizarea transportului public, printre cele mai importante investiții

"Flacără și Oxigen" este conceptul care reflectă direcția de dezvoltare și transformare a Reșiței şi îmbină tradiția industrială a orașului cu natura care îl înconjoară. Sursa foto: captură video Antena 3 CNN

Municipiul Reșița a prezentat cele mai importante investiții locale, cu accent pe modernizarea transportului public. Evenimentul a marcat și lansarea noului brand al orașului – "Reșița. Flacără și Oxigen" – simbol al transformării și dezvoltării municipiului.

În cadrul dublului eveniment de la noul sediu al societății Transport Urban Reșița, oaspeților le-a fost prezentat și noul drum ce traversează zona industrial Mociur şi leagă cartierul Govândari de centrul oraşului.

"Dificil, timp mai mare de execuție, ne-am mobilizat mai bine, am adus mai multe utilaje și am finalizat în termen împreună cu conducerea primăriei împreună cu echipa de proiect că am colaborat foarte bine", a declarat Richard Mihai, executantul din cadrul companiei de construcţii Strabag, pentru Antena 3 CNN.

Primarul munincipiului Reşiţa, Ioan Popa, a precizat că proiectul a fost finalizat într-un ritm eficient.

"Dăm în circulaţie investiţia care s-a făcut prin proiectul «Anghel Saligny», o investiţie de circa 63 de milioane de lei; o investiţie finalizată şi făcută într-un ritm, zic eu, foarte bun. Și, mulțumesc pe această cale constructorului Strabag pentru tot ceea ce au făcut. A fost o lucrare destul de complicată", a precizat Ioan Popa, edilul oraşului Reşiţa.

Evenimentul a reunit mai mulţi reprezentanți ai administrației, membri ai consiliului de brand şi specialiști, toți implicați activ în procesul de modernizare și inovare a orașului.

"Flacără și Oxigen" este conceptul care reflectă direcția de dezvoltare și transformare a Reșiței şi îmbină tradiția industrială a orașului cu natura care îl înconjoară. În cadrul evenimentului, Sorin Maxim, directorul ADR Vest, a subliniat importanța sustenabilității proiectelor europene.

"Toate obiectivele pe care le-am finanțat vin cu drag și sunt în aceiași parametrii ca atunci când le-am finalizat... să spunem partea de investiții și așa trebuie să rămână. Deci, un proiect european nu se termină când se termină contractul, un proiect european de abia atunci începe viața lui și e important ca cei care le finanțează să ]și asume aceste proiecte", a declarat Sorin Maxim, directorul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Regiunea Vest.

La rândul său, președintele Consiliului Județean Caraș-Severin, a menționat că această colaborare va continua și pentru alte proiecte.

"Avem multe alte proiecte pe care le vom realiza împreună și pe care sper să le ducem la bun sfârșit. Fie că vorbim de proiecte pe fonduri europene, fie că vorbim de proiect pe fonduri guvernamentale, mă refer la proiectul domeniului schiabil de pe Semenic. Cu siguranță lucrurile importante și mari nu se pot face decât prin colaborare și acesta este motivul pentru care am fost astăzi prezent aici", a spus Silviu Hurduzeu, președintele Consiliului Județean Caraș-Severin.

La finalul evenimentului, cei prezenți au avut parte de o surpriză din partea copiilor din Reşiţa. 48 de elevi au oferit tuturor celor prezenți căte un desen cu "Reșița lor".