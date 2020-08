Florin Cîțu, anunț de ultimă oră despre pensii: "Este cea mai mare sumă pe care au primit-o pensionarii vreodată"

Sâmbătă dimineață, Florin Cîțu a revenit cu precizări despre majorarea pensiilor prin intermediul unei postări făcute pe pagina sa de socializare. Ministrul afirmă că obiectivul Guvernului este ca pensionarii să primească în plus lunar, prin creșterea punctului de pensie, "cea mai mare sumă pe care au primit-o vreodată".

"Deși trecem prin cea mai mare criză economică vom crește și pensiile. În acest an, obiectivul nostru este ca pensionarii să primească în plus lunar, prin creșterea punctului de pensie, cea mai mare sumă pe care au primit-o vreodată", a scris Florin Cîțu, pe Facebook.

Consilierul premierului Ludovic Orban: Vor creşte alocaţiile cu 20% şi pensiile cu minimum 10%

Virgil Guran, consilierul premierului Ludovic Orban, a făcut anunțul mult așteptat în urmă cu puțin timp, la Antena 3. Virgil Guran a dezvăluit că pensiile vor crește cu aproximativ 14%, din punctul său de vedere.

"Pentru că situaţia economică este aşa cum o ştiţi, este cert un lucru. Vor creşte alocaţiile cu 20% şi pensiile cu minimum 10%. Părerea mea este că în jur de 14% va fi creşterea. Şi vom eşalona celelalte creşteri în viitor, ca să ajungem la ce a stabilit legea. Cert este că vor creşte, indiferent de situaţia în care ne aflăm. Sperăm că prin măsurile luate, unele criticate, să echilibrăm cât mai repede situaţia economică.

Am încercat să mărim cu aceeași sumă pentru toată lumea. Nu am găsit soluția constituțională

Vreau să mai fac o precizare. Sincer să fiu, am încercat să găsim o soluţie să mărim cu aceeaşi sumă la toată lumea. 300 de lei şi pentru cel care are 700 de lei şi pentru cel care are 3.000 de lei. Nu am găsit soluţia constituţională şi puteam fi contestaţi. Ne-am fi dorit o astfel de măsură", a declarat Virgil Guran, la Antena 3.