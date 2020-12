Premierul desemnat Florin Cîţu, dator vândut la banca de la care a fost dat afară ulterior crizei leului din 2008

Declaraţia de avere este datată 9 aprilie 2020 iar în dreptul creditorului, cu suma de 303.000 euro, acordaţi în 2007, figurează ING Bank. Nu este precizată data scadenţei creditului, dar cu siguranţă, la momentul completării declaraţiei, ministrul Cîţu mai avea de rambursat bani în contul acestui împrumut.

Declaraţia de avere pe 2020 a premierului desemnat mai relevă că acesta dispune de 350.000 lei într-un cont la o bancă românască şi că a acordat, în nume propriu, un împrumut de circa 30.000 de euro. Declaraţia poate fi consultată integral aici.

ING Bank este banca la care Cîţu s-a angajat în 2006 şi de la care a fost dat afară în 2011. Surse bancare citate în presa momentului arătau că Florin Cîţu (trezorier ING Bank la momentul respectiv), alături de Lucian Isar (Bancpost) şi Bogdan Mihoc (Unicredit) ar fi participat la un atac speculativ asupra monedei naţionale, în urma căruia leul s-a depreciat abrut într-un interval scurt.

Băncile la care lucrau cei trei ar fi acţionat în numele unor clienţi internaţionali. BNR nu a menţionat niciodată în mod oficial numele bancherilor implicaţi în operaţiune. Este însă cert că, la ceva vreme după scandal, Isar şi Cîţu nu au mai activat în sistemul bancar autohton, continuând să aibă apariţii publice în calitate de consultanţi sau analişti.

Florin-Vasile Cîţu s-a născut la 1 aprilie 1972.

A studiat la Colegiul Grinnell din Iowa, SUA (1992-1996), unde a absolvit cu specializarea economie-matematică. Şi-a luat masteratul în economie în cadrul Universităţii de Stat din Iowa (1997-1999). În perioada 1999- 2002 a fost doctorand al Iowa State University, în Politică monetară, macroeconomie, econometrie, fără a-şi susţine dizertaţia, implicit, fără a obţine titlul de doctor.

A fost economist în cadrul Băncii Naţionale a Noii Zeelande (ianuarie 2002- octombrie 2003) şi în cadrul Băncii Europene de Investiţii (noiembrie 2003- decembrie 2004).

În cadrul ING Bank, a lucrat ca economist şef (ianuarie 2006 - ianuarie 2007) şi şef al departamentului pieţe financiare (ianuarie 2007- martie 2011), fiind concediat în anul 2011.

La acel moment, însuşi Cîţu evoca atacul speculativ din 2008 ca posibil motiv al concedierii sale.

"Am fost înştiinţat acum o zi că sunt concediat. Nu ştiu dacă acest lucru are legătură cu episodul celebru din 2008, dar nu cred că acesta este motivul. Am decis să acţionez în judecată banca şi sper să câştig", spunea Cîţu pe 8 martie 2011.