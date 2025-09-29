O bucată de dronă a fost găsită în Delta Dunării, pe canalul Șontea Nouă. MApN şi SRI fac cercetări

Oficiali din cadrul MApN şi SRI fac cercetări. Sursa foto: amator

Ministerul Apărării Naţionale (MApN) a fost informat, luni, despre faptul că în zona canalului Şontea Nouă, din judeţul Tulcea, a fost semnalată, prin apel la serviciul 112, existenţa unor fragmente de dronă, potrivit Agerpres. O echipă de experţi din cadrul MApN, Serviciul Român de Informații și Poliția de Frontieră fac verificări.

Fragmente de dronă, găsite în județul Tulcea

Conform unui comunicat al MApN, o echipă mixtă formată din specialişti din Ministerul Apărării Naţionale, Serviciul Român de Informaţii şi Poliţia de Frontieră desfăşoară cercetări la faţa locului, fragmentele urmând a fi ridicate în vederea expertizării.

Autoritățile urmează să stabilească proveniența fragmentelor și dacă acestea au legătură cu atacurile aeriene din apropierea graniței cu Ucraina, unde, în ultimele luni, mai multe drone rusești au căzut pe teritoriul României.

Descoperirea din Tulcea vine în contextul în care numeroase drone ruseşti au ajuns în spaţiul aerian al unor state membre NATO, inclusiv România. Acest episod s-a petrecut pe 14 septembrie, iar Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a declarat la scurt timp la Antena 3 CNN că "Rusia ne provoacă constant. În fiecare săptămână, avem avioanele în aer".

"N-a fost doborâtă, radarele au interceptat-o și au văzut-o venind spre spațiul nostru aerian, avioanele s-au ridicat și au văzut-o, au fost foarte aproape s-o dea jos. Drona zburând foarte jos, la un moment dat a plecat în Ucraina, astea sunt informațiile pe care le avem acum, că drona a ieșit din spațiul aerian înapoi în Ucraina.

Vreau să clarific un detaliu – din punct de vedere legal, legea 73, cea trecută de Parlament cu mult balamuc, permite Armatei Române să ea jos dronele care intră în spațiul aerian, deși piloții au avut această aprobare, puteau să dea jos aceste drone, dacă ar fi cazul. A fost una singură. Au mai fost cazuri în care am ridicat avioanele, avem provocări în din partea Rusiei cam la fiecare săptămână, noi dăm comunicate de fiecare dată când le vedem", a precizat Ionuţ Moşteanu în cadrul interviului oferit la Antena 3 CNN.

În urmă cu nici două săptămâni, trei avioane de luptă MiG-31 au violat spațiul aerian al Estoniei.