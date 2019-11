Gabriela Firea: În primăvara anului viitor vom avea cele şase PUZ-uri sectoriale şi PUG-ul pentru Bucureşti

Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, vineri, că, în primăvara anului viitor, vor exista cele şase Planuri Urbanistice Zonale (PUZ-uri) sectoriale şi Planul Urbanistic General (PUG) pentru Bucureşti.



"Faptul că deja sectoarele şi-au întocmit PUZ-uri e un mare câştig, pentru că, aş îndrăzni să dau un procent, 80% din reglementările urbanistice vor fi realizate de acum la sectoare. Sectorul 3 e mai avansat, în sensul că are deja aprobat Planul Urbanistic Zonal, Sectorul 6, de asemenea, e avansat, va veni la aprobare în Consiliu General într-un timp foarte scurt, imediat după sărbători, celelalte sectoare sunt în faze avansate, sunt în dezbatere publică PUZ-urile şi, într-un final, practic în primăvara anului viitor, vom avea toate cele şase PUZ-uri sectoriale şi PUG-ul pentru întreg municipiul Bucureşti, lucru care va ajuta întreg sectorul de construcţii, sectorul imobiliar, deci atât investiţiile în construirea de noi unităţi locative, cât şi vânzarea acestora, toate industriile conexe", a spus Firea, la un forum organizat în cadrul ''Salonului Imobiliar Bucureşti''.



Întrebată de jurnalişti cum va schimba PUG piaţa imobiliară, Firea a spus că acesta este extrem de necesar, pentru că arată cum se va dezvolta oraşul pe următorii ani şi în acest fel şi planul de investiţii al companiilor din construcţii poate fi unul adecvat.



"Au fost foarte multe discuţii şi chiar tensiuni în spaţiul public (...) dacă în anumite zone era permis să se construiască sau nu, anumite retrocedări care s-au făcut, poate chiar în zone verzi sau în parcuri, toate aceste lucruri vor fi foarte clar stabilite prin Planul Urbanistic General pe care-l vom prezenta opiniei publice în luna aprilie a anului viitor, cel puţin aceasta este garanţia Universităţii de Arhitectură cu care lucrăm pentru realizarea PUG-ului", a afirmat Firea.



Potrivit acesteia, în Bucureşti şi în judeţul Ilfov se construieşte din ce în ce mai mult şi mai bine, în sensul calităţii unităţilor locative, dar şi al clădirilor de birouri şi celor cu alte funcţiuni. În opinia sa, întreaga industrie se profesionalizează, atât cea de construire, cât şi cea de investiţii, precum şi achiziţia construcţiilor realizate.



Ea a subliniat şi importanţa transportului public în comun. "Am achiziţionat 400 de autobuze Euro 6 noi, nepoluante şi suntem în procedură avansată pentru achiziţia a 100 tramvaie, 100 de troleibuze, 100 de autobuze electrice şi peste 100 de autobuze hibrid vor circula deja în primăvară, în Capitală, pentru acestea s-a semnat deja contractul. (...) Foarte mulţi cetăţeni din Bucureşti şi Ilfov sunt dornici de a achiziţiona apartamente în toate zonele oraşului, mulţi chiar şi în zona limitrofă, dacă ştiu că în acele cartiere pătrunde şi transportul public în comun", a explicat Gabriela Firea.



Ea a făcut apel la cei prezenţi la forum să participe la procedurile organizate de municipalitate. "Aş face un apel la dumneavoastră să participaţi cu încredere la procedurile deschise, transparente pe care le organizăm şi în care am putea să devenim parteneri. (...) Spre exemplu, am obţinut acordul CGMB pentru a achiziţionarea a 600 de apartamente pe care să le oferim medicilor şi asistenţilor din spitalele ce sunt administrate de Primăria Municipiului Bucureşti. Din cele 600 de apartamente, am reuşit să achiziţionăm destul de dificil şi după mai multe luni doar 177. Procedura se va relua pentru restul până la 600 şi sperăm să se înscrie cât mai multe companii", a adăugat edilul general.