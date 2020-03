Gabriela Firea: "Ministrul Mediului ştie de ieri cine a poluat masiv Capitala. De ce nu ne-a spus nimic? Ce așteaptă?"

"Ministrul Mediului stie de ieri cine a poluat masiv Capitala in noaptea de duminica spre luni. Am aflat si eu acum. Pentru ca este autoritatea nationala in materie de protectia mediului, il las pe domnul ministru sa spuna public adevarul si sa ne anunte care sunt masurile de preventie pe care le va impune de-acum inainte, cu prerogativele legale pe care le are, astfel incat accidente atat de grave, care afecteaza calitatea aerului, sa nu se mai repete iar sanatatea si viata bucurestenilor sa fie protejate.

Si nu, nu e de la trafic! Duminica seara si noaptea sunt valori de trafic scazute. Si nici de la fenomenul meteo, de calm atmosferic. Lipsa vantului nu a dispersat poluarea dar nici nu a determinat-o.

Sper ca domnul ministru sa spuna adevarul si sa nu-si ia ragaz de cateva zile pentru a ambala protectiv raspunsul pe care-l asteapta toti bucurestenii.

Ma intreb de ce nu ne-a spus ieri nimic? Sau azi? Oare ce asteapta?", a scris Firea pe Facebook.