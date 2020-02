Gabriela Firea, anunț de ultimă oră după confirmarea coronavirusului în România: Nu se impune închiderea școlilor din București

Gabriela Firea a precizat că păstrează legătura cu autoritățile competente în domeniu.

"Noi ne-am întâlnit, am discutat în toată această perioadă, dar nu am făcut public acest lucru pentru că nu am vrut să contribuim la emoția generală care s-a creat. Principala întrebare a bucureștenilor este dacă se impune închiderea unităților de învățământ. Primesc multe mesaje și telefoane. E normal ca părinții să își facă griji. Toate deciziile se iau la nivelul comitetului național pentru situații de urgență. Noi ținem cont de aceste măsuri și respectăm cu strictețe toate regulile care ni se impun în funcție de evoluția situației. Nu e cazul să luăm măsuri anticipative, să venim cu măsuri grave până când nu suntem informați că suntem în acea situație în care se impune aplicarea restrictiilor”, a spus Gabriela Firea.

„În acest moment, în București sunt aproximativ 1000 de persoane auto-carantinate la domiciliu, iar toate persoanele care s-au prezentat la spitalul Victor Babeș și au fost testate sunt sănătoase”, a mai anunțat primarul General Gabriela Firea.

De asemenea, Gabriela Firea a anunțat că Primaria Capitalei va demara în regim de urgență achiziția unui aparat de testare genetică pentru testarea coronavirusurilor, la solicitarea profesorului dr. Streinu Cercel.