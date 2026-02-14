Geoană, după discursul lui Rubio la Munchen: Încurajator. Relaţia transatlantică rămâne esenţială şi unică

Mircea Geoană. Sursa Foto: Hepta

Relaţia transatlantică rămâne esenţială şi unică, însă are nevoie de găsirea unui nou echilibru şi numitor comun, a declarat sâmbătă fostul secretar general adjunct al NATO, Mircea Geoană.

Declaraţia acestuia vine în urma discursului susţinut de secretarul de stat american Marco Rubio, la Conferinţa de Securitate de la Munchen.

„Un discurs echilibrat şi încurajator al secretarului de stat Marco Rubio la Conferinţa de Securitate de la Munchen, în contrast cu cel al lui J.D. Vance de anul trecut, însă la fel de clar în privinţa faptului că America se schimbă, lumea se schimbă şi Europa trebuie să se schimbe la rândul său. Relaţia transatlantică rămâne esenţială şi unică, însă are nevoie de găsirea unui nou echilibru şi numitor comun. O operaţiune delicată şi complexă, mai ales pentru ţări ca România, unde predictibilitatea relaţiei transatlantice şi relaţia cu SUA reprezintă cheia de boltă a securităţii naţionale şi a politicii noastre externe”, a scris, pe Facebook, Mircea Geoană.

Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat, sâmbătă, la Conferinţa de Securitate de la Munchen, că Statele Unite, sub conducerea preşedintelui Donald Trump, sunt pregătite să treacă la ''reinstaurarea'' ordinii mondiale, transmit AFP şi Reuters.

„Vrem ca Europa să fie puternică, credem că Europa poate supravieţui”, a spus Rubio în discursul său, adăugând că SUA „vor fi mereu un copil al Europei”.

El a subliniat că SUA nu încearcă „să divizeze, ci să revitalizeze” alianţa transatlantică. Potrivit secretarului de stat american, Washingtonul nu doreşte ca aliaţii lui să fie slabi, ci ca aceştia să se poată apăra singuri, astfel încât niciun adversar să nu pună la încercare SUA.

„Acţionând împreună cu Europa vom reinstaura o politică externă sănătoasă”, a promis Marco Rubio.