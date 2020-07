Giorgiana, campioana născută în închisoare, scrie poezii pentru tatăl pe care nu-l cunoaşte. "Mama mi-a spus că m-a făcut ca să iasă din puşcarie"

Giorgiana Lupu este campioană cu o poveste de viaţă cutremurătoare. Giorgiana s-a născut în închisoare şi a crescut apoi în nu mai puţin de şapte orfelinate. Şi-a cunoscut mama abia la opt ani.

"Eu m-am născut în puşcărie, apoi am fost luată de Protecţia Copilului Bacău, pentru că mama nu avea condiţii să mă crească. M-am trezit direct la cămin, atâta ştiu", a povestit Giorgiana Lupu, marţi, la emisiunea Sinteza zilei, de la Antena 3.

S-a născut la penitenciarul Jilava, după gratii, acolo unde a ajuns mama ei, după un furt.

Întrebată cine i-a spus că s-a născut într-o puşcărie, tânăra a răspuns:

"Am aflat că sunt născută în pușcărie după vârsta de 7-8 ani. Mi-a spus o doamnă din centru. Am întrebat-o dacă știe mai multe despre mine, pentru că fiecare copil care creşte la orfelinat are o așa-zisă mamă, iar acea femeie trebuie să scrie câte ceva despre noi într-un caiet, în fiecare lună, se numeşte Poveştea vieţii.

Când am aflat, a fost foarte dureros. Eu ştiam că mama a fost de acord ca să ajung acolo, pentru că ea nu avea posibilitatea să mă crească. Am întrebat-o cine este tatăl meu, a zis că o să-mi spună când o să mai cresc. Tot am aşteptat.

"O grămadă de familii" au vrut să o înfieze, dar fata a dorit la familia ei

Au vrut să mă înfieze o grămadă de familii, dar eu am evitat, am vrut la adevărata mea familie", a spus Giorgiana, la Antena 3.

Fata nu a vrut să fie înfiată, deşi nu avea o familie. Pe mama ei a văzut-o prima dată când avea opt ani şi a întrebat-o de tată.

Studentul străin care i-a fost iubit femii s-a întors definitiv în ţara lui după terminarea studiilor, fără să ştie că în România i se născuse o fată.

Giorgiana: Mama mi-a spus că m-a făcut ca să iasă din puşcarie

Tânăra a povestit şi momentul cumplit în care mama ei i-a povestit de ce a venit pe lume. "Mama mea mi-a spus că m-a făcut ca să iasă ea din puşcarie. Eu cum credeţi că m-am simţit?", îşi aminteşte Georgiana.

"Când m-am uitat în certificatul de naştere şi am văzut liniuţa la tata, am simţit ca o lovitură în piept, ca şi cum s-a rupt ceva înăuntrul meu", continuă fata.

Georgiana trăieşte acum cu speranţa să îşi găsească tatăl pe care îl caută de când se ştie. Tot ce a aflat despre el, este că a studiat în România unde a fost şi jucător de baschet şi că este de culoare.

Poezie pentru tată: "Şi dacă te voi găsi, eu mereu te voi iubi, însă nu te voi ierta"

Când a crescut, fata a început să-i scrie tatălui ei necunocut poezii. "Şi dacă te voi găsi, eu mereu te voi iubi, însă nu te voi ierta", este unul dintre versuri.

În paralel, pe la vârsta de 11 ani, o profesoară de atletism i-a descoperit talentele fetiţei. În şase ani, Giorgiana a devenit vicecampioană României la atletism şi s-a clasat a cincea în Europa.

În adolescenţă, vicecampioană la atletism şi a publicat o carte

Averea ei este, acum, o cameră plină cu diplome, medalii şi trofee. A fost obligată însă să renunţe la sportul care a făcut-o campioană din cauza sărăciei.

Familia ei au fost orfanii din Bacău, având în vedere că până la 18 ani, a schimbat şapte cămine. Totuşi, nu se gândeşte nici acum să plece din ţară, în speranţa unei vieţi mai bune. O ţine aici speranţa că îşi va găsi tatăl.

