Grav accident în București. Patru oameni au fost răniți, după ce o mașină i-a lovit în timp ce așteptau în stație

<1 minut de citit Publicat la 07:52 18 Noi 2025 Modificat la 08:09 18 Noi 2025

Grav accident în București. Patru oameni răniți după ce o mașină a intrat în plin în ei, în timp ce așteptau în stație. FOTO Captură video Antena 3 CNN

Patru oameni au fost răniţi într-o stație de autobuz marți dimineață, după ce două mașini s-au izbit pe Bulevardul Uverturii, în București, iar una dintre ele a fost proiectată pe trotuar.

Accidentul s-a produs în sectorul 6 al Capitalei la intersecția Bd. Uverturii cu Str. Apusului și a fost sesizat la 112 în jurul orei 6.

Potrivit primelor informații, în accident au fost implicate două mașini, iar în urma impactului, una dintre ele a fost proiectată pe trotuar, în zona stației de autobuz, unde a lovit patru pietoni și două autovehicule oprite.

Patru oameni au fost răniți, doi au leziuni ușoare, iar doi sunt în stare gravă. Toți sunt conștienți, au primit îngrijiri la fața locului și apoi au fost duși la spital.

Traficul rutier e dificil pe Bulevardul Uverturii, în urma acestui accident.

Șoferii implicați în accident au fost testați pentru consum de alcool și droguri, rezultatele fiind negative.