Grecia și România, mai apropiate ca niciodată: turism, energie și investiții. Coridorul Vertical schimbă echilibrul energetic în zonă

Relațiile dintre România și Grecia continuă să se consolideze, atât din punct de vedere economic, cât și strategic, pe fondul creșterii schimburilor comerciale și al proiectelor comune din domeniul energiei. Evoluțiile recente confirmă cooperarea strânsă dintre cele două state, inclusiv în context european și regional.

„2025 a fost un an care a dus relațiile româno-grecești și mai departe. În primul rând, în sectorul comercial și economic, am înregistrat o nouă creștere a schimburilor noastre bilaterale, care au ajuns acum la 3,3 miliarde în 2025. A fost, de asemenea, anul în care România și Bulgaria au devenit membre cu drepturi depline ale spațiului Schengen, ceea ce a dus la un număr sporit de turiști în ambele sensuri. Desigur, suntem foarte încântați că peste un milion de români anul trecut – mai exact 1,5 milioane – au vizitat din nou Grecia. Toate acestea au fost evoluții foarte pozitive și am avut contacte și schimburi bilaterale sporite, în special în domeniul economiei internaționale, miniștri ai dezvoltării și continuăm să cooperăm foarte strâns în ceea ce privește coeziunea în UE, competitivitatea și energia, domenii extrem de importante”, a declarat Evangelia Grammatika, Ambasador al Republicii Elene la București.

Ambasadorul Greciei a subliniat și importanța proiectelor energetice regionale, în special a Coridorului Vertical de gaze, considerat esențial pentru securitatea energetică a Europei de Sud-Est.

„Coridorul Vertical este un proiect care a avansat mult, înregistrând progrese semnificative. Anul trecut, la Atena, a avut loc o reuniune energetică transatlantică foarte importantă cu SUA, la sfârșitul lunii noiembrie, unde s-au semnat acorduri esențiale. Coridorul Vertical de Gaze este un proiect emblematic, susținut de Statele Unite pentru transportul gazelor naturale lichefiate americane prin Grecia și terminalele sale, în special cel de la Alexandroupolis, mai departe către Bulgaria, apoi către România și, desigur, către Ucraina și Republica Moldova. Astfel, țările noastre din regiune au cooperat, acesta fiind un motor de creștere, de independență și reziliență energetică și, bineînțeles, de securitate. Acest proiect sporește totodată securitatea energetică a Ungariei, a Slovaciei și a altor țări din regiunea noastră care se confruntă cu aceleași preocupări și provocări legate de securitate, dar în special de energie”, a adăugat ea.