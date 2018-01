Guvernul a aprobat! Așa puteți primi 370 lei de la stat pentru chirie

foto: Pixabay.com

Vești bune pentru cei care stau în chirie.

Sau mai bine zis, pentru doar pentru unii. Și asta pentru că Guvernul a aprobat prin Ordonanta de Urgenta un nou ajutor social, potrivit bugetul.ro.

Mai exact o indemnizație de 370 de lei care va fi primită în fiecare lună. Însă numai de cei care sunt veterani sau văduve de razboi.

Banii vor putea fi folositi pentru acoperirea unei parti din costul chiriei, energiei termice si energiei electrice.

„Veteranii de razboi, vaduvele de razboi, precum si accidentatii de razboi in afara serviciului ordonat, care au suferit o infirmitate din cauza actiunii mijloacelor de lupta ale razboiului, beneficiaza in anul 2017 de un ajutor anual in cuantum de 370 lei/persoana pentru acoperirea unei parti din costul chiriei, energiei electrice si energiei termice pentru nevoi casnice”, se precizeaza in poiectul de hotarare de Guvern.