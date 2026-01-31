Harta creditelor ipotecare din România. Judeţul-surpriză care a depăşit Cluj pentru un împrumut din bancă la cumpărarea unei locuinţe

Judeţul-surpriză care a depăşit Clujul pentru un împrumut din bancă, la cumpărarea unei locuinţe. FOTO: Hepta

Românii s-au grăbit să-şi cumpere locuinţe în 2025, înainte de majorarea TVA la achiziţia unor apartamente sau case noi. În primele 11 luni ale anului trecut, valoarea creditelor ipotecare a ajuns la 10 miliarde de euro, în creştere cu 22% faţă de 2024. Au fost achiziţionate peste 92.000 de locuinţe, cele mai multe credite fiind acordate în Bucureşti şi în judeţul Ilfov. În top, urmează Timiş, iar Cluj este pe locul 4.

Peste 27.000 de credite ipotecare au fost acordate, în 2025, în Bucureşti, care reprezintă, totuşi, o scădere cu aproape 2% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. Bucureşti şi judeţul Ilfov au reprezentat 38% din totalul creditelor acordate la nivel naţional.

Pe locul 3 s-a clasat judeţul Timiş, cu 7.288 de împrumuturi din bănci pentru achiziţia unei locuinţe, iar Cluj se situează pe 4, cu 6.026 de credite. Constanţa, Braşov şi Iaşi sunt alte 3 judeţe în care românii au apelat foarte mult la bănci pentru a-şi cumpăra o casă.

Unde s-au scumpit foarte mult imobiliarele

O analiză a pieţei imobiliare arată că, în ultimii 6 ani, preţurile locuinţelor s-au dublat în unele zone, cum ar fi la Braşov şi Sibiu. La Bucureşti, avem o creştere de 70% a preţului la apartamente şi case. În Capitală, se vinde cu 2.000 de euro metrul pătrat.

Cele mai mari scumpiri la imobiliare le regăsim în Cluj-Napoca, peste 93%. Aici, un metru pătrat se vinde la peste 3.000 de euro.

Piaţa imobiliară are o evoluţie mare în oraşele dezvoltate.

București: cea mai mare diferență între apartamentele noi și vechi

Capitala înregistrează de departe cea mai mare discrepanță de preț între apartamentele noi și vechi, iar aceasta s-a accentuat pe parcursul anului. Această tendință s-a accelerat după majorarea cotei de TVA de la 19% la 21%.

Astfel, în decembrie 2025:

prețul mediu solicitat pentru locuințele vechi a ajuns la 2.528 euro/mp,

prețul mediu solicitat pentru pentru locuințele noi a ajuns la 2.025 euro/mp,

Una dintre explicațiile pentru care București are cea mai mare diferență între locuințele noi și vechi este că cele mai mari proiecte rezidențiale de locuințe noi se construiesc în zone amplasate mai degrabă spre periferia orașului, întrucât numărul de terenuri disponibile în zonele centrale este redus.

Iași: orașul cu cele mai accesibile locuințe noi

Cele mai accesibile prețuri la apartamentele noi sunt în Iași. Dezvoltatorii imobiliari au solicitat în decembrie 2025 un preț mediu de 1.835 euro/mp. În schimb, proprietarii au solicitat în medie 1.976 euro/mp pentru apartamentele vechi.

Astfel, în decembrie 2025 apartamentele vechi din Iași au fost cu 7,7% mai scumpe comparativ cu apartamentele noi, iar o diferență mai mare în favoarea apartamentelor noi se înregistrează doar în București (+24,8%).