Horoscop. Trendul astral al săptămânii cu Camelia Pătrășcanu. Luni e ziua în care totul se schimbă

De luni ne aflam in zodia Gemeni si pentru 30 de zile spiritul nostru este stimulat de vibratia acestui semn care ne ofera mai multa flexibilitate ingandire, adaptabilitate si suplete relationala. Suntem mai preocupati sa observam, sa acumulam informatii si sa ne adaptam decat sa criticam si sa facem opozitie. De asemenea, Gemenii ne ajuta sa fim mai receptiv la cunostintele altora si sa creditam mia mult solutiile si propunerile ofeirte de ceilalti. Imitarea poate fi buna pentru ca ne scoate din impas mai rapid atunci cand avem la indemana un model, un exemplu bun.

Luna in crestere traverseaza Leul, Fecioara, Balanta si Scorpionul - semne avide de public si apreciere



Marte a intrat in Varsator si va face aici o cursa dus-intors pana la mijlocul lunii noiembrie. Va fi retrogra din aceasta zodie in perioada 25 iunie - 26 august. In aceasta pozitie astrul subliniaza curajul de a actiona liber, ostentativ, provocator. Actiunile noastre atrag atentia chiar si cand nu ne dorim asta. Dar indraznind sa actionam dupa propriul gust ori constiinta, sincer si liber putem trezi nemultumirile celor ce inca se conformeaza, mai slabi de spirit sau cu interese meschine.

Saptamana este dominata de conjunctia Pluto-Luna Neagra in semnul conducerii si dominarii - Capricorn. Multi pot avea sentimentul nesigurantei postului din cauza unor schimbari la nivelul conducerii si al vacantarii unor functii ce lasa loc luptelor pentru dominare.

Mercur in Taur ne ofera pragmatism in gandire si o ratiune capabila sa identifice pericolele dar si caile adminstrative de rezolvare a problemelor. In aceste zile multi dintre noi vor cauta sfatul unui specialist - fie in probleme profesionale, medicale sau conjugale. Dar numai persoane certificate, experimentate sau recomandate.