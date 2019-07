Ieftine și bune. Cele mai reușite televizoare no name (P)

Se spune despre produsele electrice și electrocasnice că sunt la fel de bune precum firmele care le produc. Dar în era pe care o trăim, dominată de explozia tehnologică, mai există și excepții. Chiar dacă nu se mândresc cu logo-uri celebre sau zeci de ani de istorie, televizoarele no name au șanse mari să te surprindă. Cele mai multe au aceleași specificații ca frații mai mari, dar la jumătate de preț. Și dacă le iei în rate de la Altex, chiar simți că ai făcut un chilipr.

Allview LED Full HD 60 cm

La categoria pană, cu diagonala de doar 60 de cm, nici n-ai nevoie de ceva prea sofisticat. Oricum, compania românească Allview nu s-a zgârcit când și-a echipat televizorul. Se conectează în orice mod posibil, are până și slot CI+, o rezoluție Full HD surprinzătoare, sistem de noise reduction. Și, piesa de rezistență, funcția Auto TimeShift, prin care poți să înregistrezi și să vezi în reluare anumite secvențe. Cu dedicație, pentru microbiști.

Vortex LED HD 81 cm

Ok, nu are rezoluție Full HD. Dar nici nu vei avea nevoie în România, pentru moment. Nu există televiziuni care să-și difuzeze programele la astfel de rezoluție. În afară de acest mic detaliu, televizorul se descurcă binișor. Are conectivitate HDMI, USB, ieșire auto digitală optică. Și un contrast dinamic care îți îmbunătățește culorile și contrastul în timp real.

Hitachi LED Smart Full HD 101 cm

Să începem cu o observație. Hitachi nu e chiar no name. Compania japoneză are peste 100 de ani de existență și este listată la bursa de acțiuni din Tokyo. Dar a fost mai degraba activă în zona industrială, cu soluții pentru aeronave și dispozitive pentru mașini. Ceea ce înseamnă că se pricep să facă electronice de calitate. Iar la o primă vedere, televizoarele lor par să confirme. Au tot ce ți-ai putea dori la un TV și se simt destul de bine „clădite”. Deși prețul este departe de a fi premium.

Tesla LED Smart Full HD 124 cm

Se pare că nu-i atât de greu să deții o Tesla. Chiar dacă nu vorbim de producătorul american de mașini electrice, televizoarele Tesla s-ar putea să-ți trezească și ele interesul. În categoria 111-125 cm, Tesla nu are rival în privința prețului. Și nici la specificații nu stă rău. Conectivitate bună, contrast decent, rata de refresh de 60 Hz. Și un sistem de operare bunicel, care vine cu Netflix deja instalat. În plus, putem aminti aici și de design, care n-ar trăda niciodată că ai ales cel mai ieftin produs din categoria sa.

În concluzie, nu trebuie să dai o avere ca să te bucuri de o imagine clară și de funcții moderne. Televizoarele fără nume pretențioase nu promit mare lucru, dar tocmai de aici vine marea surprindere, când le descoperi cu proprii ochi. Iar dacă ai inspirația de a le cumpăra cu un card precum CardAvantaj, vei simți cu adevărat că ai făcut o afacere bună.