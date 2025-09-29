Ilie Bolojan după ce PAS a câştigat alegerile parlamentare: "Locul Republicii Moldova este în marea familie europeană"

"Felicit din inimă cetățenii Republicii Moldova pentru mobilizarea exemplară la alegerile parlamentare de ieri și pentru votul în direcția europeană", a spus Bolojan.

Premierul României, Ilie Bolojan, a felicitat luni moldovenii care au ieşit la vot în Republica Moldova, duminică. El a spus, printre altele, că "locul Republicii Moldova este în marea familie europeană", potrivit unui mesaj postat pe Facebook de Guvernul României.

"Felicit din inimă cetățenii Republicii Moldova pentru mobilizarea exemplară la alegerile parlamentare de ieri și pentru votul în direcția europeană.

Vreau să felicit în mod deosebit și autoritățile Republicii Moldova pentru modul exemplar în care au organizat scrutinul și pentru felul în care au făcut față unui complex de presiuni menite să deturneze dorința oamenilor.

În final, așa cum se întâmplă în democrații autentice, votul oamenilor este ceea ce a făcut diferența.

Locul Republicii Moldova este în marea familie europeană. Personal, dar și în numele Guvernului României, vom fi alături de Republica Moldova pe acest drum. Felicitări, Republica Moldova", este postarea Guvernului.

Duminică, 28 septembrie, au avut loc alegeri Parlamentare în Republica Moldova. Pro-europenii din Partidul Acţiune şi Solidaritate (PAS), care este partidul Maiei Sandu şi actualul partid de guvernare, au obţinut peste 50% din voturi.

Principala formaţiune de stânga, "Blocul Patriotic" (Blocul Electoral Patriotic al Socialiştilor, Comuniştilor, Inima şi Viitorul Moldovei), a atras voturile a 24,25% dintre votanţi.

Pe poziţia a treia se află Blocul Electoral "Alternativa", al primarului Chişinăului, Ion Ceban, cu 7,99%, urmat de Partidul Nostru al lui Renato Usatîi, cu 6,22%, şi Partidul Politic Democraţia Acasă, condus de Vasile Costiuc, cu 5,63%.