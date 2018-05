Ilie Năstase, președinte onorific al Eco Sud SA: "Da, putem! Prin implicare și perseverență - o nouă investiție Eco Sud de 1,5 milioane euro la depozitul ecologic de la Mofleni Craiova"

Grupul Eco Sud SA își consolidează poziția de lider național în managementul deșeurilor, cu o cotă de piață de peste 20%, după finalizarea investiției de 1,5 milioane euro pentru modernizarea Depozitului Ecologic Mofleni – Craiova.



Ilie Năstase, președintele onorific al Eco Sud SA, a dat asigurări atât craiovenilor, cât și românilor că implicarea sa în acțiuni de protecție a mediului alături de specialiști în domeniul gestiunii deșeurilor va duce la egalarea avantajului ecologic pe care alte națiuni îl au în fața românilor.



“Am avut surprinderea să fiu întrebat la recentul turneu de tenis de la Madrid de mai mulți prieteni și oficialități despre activitatea mea în protecția mediului din România, despre importanța investiției de la Craiova inaugurată astăzi și despre posibilitatea de a ne ridica la nivelul de reciclare al deșeurilor din Spania.

Am răspuns: DA, putem! Prin implicare și perseverență. Nu obții schimbarea doar sperând, schimbarea nu se va întâmpla niciodată dacă ne așteptăm să vină de la altă persoană. Noi suntem schimbarea pe care o căutăm.



Românii și craiovenii merită o viață la fel de curată ca și spaniolii și mă voi implica personal în egalarea avantajului ecologic pe care îl au alte națiuni în fața românilor, iar creșterea gradului de selecție a deșeurilor reprezintă ținta esențială a grupului Eco Sud.



Investițiile în tehnologiile adecvate care să ducă la diminuarea deșeurilor colectate și transformarea acestora în resursă reprezintă cheia succesului în acest domeniu.

Eco Sud este o companie care a acordat prioritate investițiilor din domeniul ecologic iar poziția de lider pe piață este o consecință a acestei decizii și a acestei strategii.

Am găsit aici la Craiova doi oameni gospodari care s-au implicat în curățenia orașului și în managementul deșeurilor și aceștia sunt domnii Mihail Genoiu, primarul orașului și Ion Prioteasa, Președintele Consiliului Județean Dolj. Pe lângă aceasta se vede și contribuția pozitivă a aparatului de specialitate și a consilierilor din primărie care reușesc să ducă înainte acțiunea de management integrat al deșeurilor produse în această zonă și asigurarea sănătății și confortului locuitorilor.

De asemenea pe linia specialiștilor de mediu care știu să îmbine prevederile legale cu activitatea efectivă zilnică de colectare, tratare și reciclare a deșeurilor am avut plăcerea să constat existența unui suflu nou pozitiv și profesionist la Agenția de Protecție a Mediului Dolj, la Garda de Mediu Dolj și la Administrația de Ape.

Toate aceste acțiuni sinergice duc la protecția sănătății și creșterea calității vieții cetățenilor din zona Craiova și Dolj.



Haideți să gândim liber, să acționăm cu conștiință, cu încredere în noi și în propriile forțe și ne vom putea descoperi cu adevărat întregul potențial. Aceasta este atitudinea grupului Eco Sud, atitudinea de lider în gestionarea și tratarea deșeurilor în România.



Geomembrana, geotextilul, tuburile de drenaj, geocompozitul de la celula ecologică inaugurată la Craiova reprezintă elemente inovative, tehnici noi și de siguranță în exploatarea deșeurilor dar, dincolo de toate acestea, ingredientul de bază în acest succes este echipa noastră, echipa Eco Sud care atunci când intră pe teren își face treaba bine, muncește mult, face mutarea perfectă, câștigă și merge mai departe.”



Ilie Năstase

ilie.nastase@ecosud.ro