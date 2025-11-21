Imagini cu rachetele antitanc din camionul oprit la granița cu R. Moldova. Erau declarate fier vechi și mergeau în Israel

Imagini cu armamentul din camionul oprit la Vama Albița. FOTO DIICOT

Armele din camionul oprit la în noaptea de miercuri spre joi la Vama Albița erau trecute în acte fiind fier vechi și urmau să ajungă în Israel, precizează procurorii. DIICOT a făcut publice vineri imagini cu muniția, printre care rachete antitanc sau piese ale unei drone.

Procurorii DIICOT Iași l-au reținut pe șoferul din Republica Moldova, în vârstă de 37 de ani. El este cercetat pentru constituirea unui grup infracțional organizat, contrabandă calificată și folosirea de acte nereale la autoritatea vamală.

”Din probele administrate până în acest moment a reieșit că, inculpatul a aderat la un grup infracțional organizat transfrontalier specializat în contrabandă cu arme și muniții cu destinația Israel, a informat DIICOT.

La data de 20.11.2025, în urma controlului vamal efectuat la intrarea în România (vama Albița) , inculpatul a fost depistat conducând un ansamblu format din cap tractor și remorcă, în care se aflau 18 rachete antitanc portabil, 8 lansatoare de grenade anti-tanc, un sistem portabil de apărare antiaeriană și piese ale unei drone.

Pentru a nu fi descoperite la control, în documentele care însoțeau transportul s-au făcut mențiuni nereale în sensul că încărcătura este constituită din deșeuri metalice. În același scop elementele de armament au fost ambalate în folii metalice, elemente textile și amplasate în cutii de lemn.”, a comunicat DIICOT.

Bărbatul va fi dus la Tribunalului Iași, cu propunerea de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Activitățile de urmărire penală sunt realizate împreună cu polițiști ai Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Iași.

Camionul oprit la granița cu Moldova și care era plin cu arme de război aparține unei firme cu trei angajați, care a raportat în 2024 un profit net de 1,27 milioane de lei, scrie Zdg.md. Contactat de presă, adminsitratorul firmei, Veaceslav Pîrvu, a declarat că nu cunoaște ce era în camion și că ar fi acceptat „să ajute” un prieten cu acest transport.

Două persoane au fost reţinute pentru 72 de ore de autoritățile moldovene în acest caz, relatează Agerpres. De asemenea, potrivit Procuraturii pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale (PCCOCS), au fost ridicate mai multe probe.

Două persoane au fost reţinute pentru 72 de ore de autoritățile moldovene în acest caz, relatează Agerpres. De asemenea, potrivit Procuraturii pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale (PCCOCS), au fost ridicate mai multe probe.

Camionul a fost oprit în jurul orei 01.30 dimineața. La volan, un cetăţean moldovean, în vârstă de 37 de ani. Potrivit jurnaliştilor din Republica Moldova, care au publicat şi câteva fotografii cu armamentul greu de război, camionul care urma să tranziteze România mai conţinea un sistem rusesc portabil de rachete IGLA, transportoare rusești de rachete antitanc Kornet.