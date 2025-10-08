Imagini din magazinele goale din Constanța. Pe rafturi a mai rămas doar ceapă verde după apelul autorităților de a face provizii

Imagini din magazinele goale din Constanța. FOTO: Captură video Youtube Ziua de Constanța

După apelul autorităților de a-şi face provizii, constănțenii au golit rafturile magazinelor. Județul este sub avertizare cod roșu de ploi puternice și inundații.

Primarul municipiului Constanța a declarat marți, la Antena 3 CNN, că România trebuie să se pregătească pentru fenomene meteo din ce în ce mai extreme, doarece acestea reprezintă consecința schimbărilor climatice.

Edilul a spus că pe lângă faptul că școlile sunt închise miercuri, le-a cerut angajatorilor, de la stat și de la privat, să le dea oamenilor o zi de concediu mâine sau să le permită să lucreze de acasă.

”Le-am recomandat cetățenilor să-și facă provizii de apă, alimente și medicamente pentru 24 de ore. Ieri spusesem pentru 48 de ore, dar după prognoza de azi am considerat că e necesar să fie provizii pentru 24 de ore”, a explicat edilul.

Vergil Chițac a dat asigurări că orașul a luat măsuri preventive pentru a atenua efectele furtunii, iar în cazul unor pene de curent sau întreruperi la rețeaua de apă, echipele de intervenții sunt pregătite să intervină rapid.