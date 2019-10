În Premieră. O româncă de diamant

Captură Antena 3

E februarie 2019 și dincolo de forfota obișnuită a orașului care trăiește sub sigla Hollywood, în spatele cortinei, astăzi, au intrat în linie dreaptă pregătirile pentru cea mai importantă ceremonie din lumea filmului, de pe planetă, premiile Oscar. Armate de oameni pregătesc un spectacol strălucitor și la propriu, și la figurat. Unii se ocupă de scenă, alții de meniu, unii își repetă discursul, alții fac probe de sunet, unii fac retușuri discrete la rochiile cu trenă iar alții tocmai au adus în oraș, cu pază strictă, că și cum ar fi venit însuși președintele americii, bijuteriile pentru vedete.

Doamna elegantă, cu accent american și colier de diamante, e invitată de onoare a unui show de televiziune și cea mai căutată persoană în perioada acesta, a premiilor Oscar. La ea apelează aproape toate vedetele ce vor păși pe covorul roșu, că să le creeze bijuterii personalizate, purtătoare de noroc și diamante de milioane.Iar ea, e Narcisa Pheres, deși numele ei, probabil, nu vă spune nimic, e româncă de-a noastră, născută la Corabia, din tată oltean și mamă grecoaică: „Când cineva îmi spune că nu se poate le zic nu poți tu face. Asta nu înseamnă că nu se poate.”

O femeie care azi are lumea diamantelor și a pietrelor prețioase la picioare, care a dus luxul la rang de artă și de al cărei nume se leagă imaginea strălucitoare a sute de vedete de top mondial. De la Rihana, până la Beyonce, Madonna și Michelle Obama. Fie că e vorba de premiile Oscar sau Emmy, de Met Gala sau premiile Gramy, Narcisa Pheres e acolo. Vedete americane îi trimit avioane personale pentru o sesiune privată de ales bijuterii. Iar cufere păzite de polițiști americani, cu zeci de coliere și cercei, în valoare de milioane de dolari, traversează oceanul pentru evenimentele de premiere a marilor actori americani.

Abia terminase facultatea de limbi străine, secțiunea japoneză, la scurt timp după revoluție, când a simțit că destinul ei era să cucerească lumea. Nu știa exact cum și în ce fel. Dar simțea că țara asta e prea mică pentru visurile ei mari. Poate de aceea s-a simțit brusc, în elementul ei, când a ajuns, la aproape 10 000 de km distanță de casă, în Țara Soarelui Răsare - Japonia. „Au trecut 20 și ceva de ani de la primele contacte fiind femeie și fiind tânără la momentul respectiv, nu doar în Asia dar peste tot, nu era neapărat un avantaj. Acum îmi e ușor pot să deschid orice ușa. Sunt CEO-ul unei companii mari, mă știe toată lumea, e foarte simplu de vorbesc cu oricine, nu mai judecă nimeni că sunt sau nu femeie. La momentul respectiv a fost greu și asta cred că a fost motivul pentru care mi-am dorit și mai tare să am succes. Fiind tânără, fiind femeie nu mă lua lumea în serios, trebuia să muncesc și mai mult, să dovedesc că ceea ce fac se poate vedea și rezultatul.

Într-o țară a tradițiilor și onoarei, în care însă nu știa pe nimeni, a trebuit să-și câștige singură dreptul de a deschide o ușă. A învățat loialitatea și respectul față de oameni, sobrietatea și modestia, calități specifice poporului japonez. Pentru că o pasiona arta din copilărie, a decis să intre în acest domeniu, fară să știe că în doar câțiva ani, cariera ei vă lua o cu totul alta turnură. „Eram on the buying side, artă, vinuri de coelctie și antiques. În antiques intrau și bijuteriile. Mulți dintre colecționarii cu care lucram mă ziceau ok, ne place piatra centrală dar piesa e foarte veche și nu era un mare brand piesă de colecție. O putem reface? Să păstram doar piatra principală. Ok, am inceput de ce nu. Mi-am dat seama că îmi place foarte mult, oamenii erau mulțumiți și mi-am zis wait a second poate că ar trebui să fac totuși studii”, povestește Narcisa.

S-a înscris, deci, la Institutul American de Gemologie. A vrut să afle totul despre toate pietrele lumii. De unde vin, cum se formează, cum să le taie că să le dea strălucire, cum să potrivească un design în funcție de culoarea pietrei și cum să contruiască bijuteria în jurul ei. După ce a studiat tot ce era de studiat, Narcisa s-a gândit să facă un inel. Și așa a început totul. Douăzeci de ani mai târziu, ea e considerată unul dintre cei mai mari designeri de bijuterii de lux din lume și omul pe mâna căruia orice dealer de diamante își lasă cu încredere cele mai prețioase pietre.

Traseul unei bijuterii este acesta: Narcisei i se propune o piatră prețioasă ori semiprețioasă, pe care trebuie să o îmbrace, de cele mai multe ori, în aur. Desenează clasic, cu creionul pe hârtie, cu mâna dezgolită de bijuterii, un inel, un pandantiv, cercei sau o tiara. Alege tipul de bijuterie care să pună mai bine în valoare piatra. Narcisa face doar desenul, așa că se consideră mai degrabă artist decât bijutier. „Poate cea mai mare piatră cu care am lucrat a fost ceva de 120 de karate. Cea mai mare piatră sau un total de pietre într-un produs e cu totul altceva. O tiara de 1800 de diamante nu e neaparta cea mai mare sau cea mai scumpă știți. Nu-mi amintesc exact care e cea mai mare piatră. Știu că una e de 6 milioane, una de 7 milioane” ne spune artista.

Și ce faci când ai un diamant de 7 milioane de dolari, pe care trebuie să-l îmbraci într-o bijuterie originală? Cauți inspirație, călătorind în lumea largă, stând pe o plaja exotică, pe o insulă pustie, simțind zumzetul unei metropole din inima sa, descoperind tradiții, arhitectură și artă japoneză ori admirând un tablou, într-un muzeu. Mărturisește că-i place să petreacă ore și zile întregi în zonele tradiționale japoneze, în grădinile lor liniștitoare, în temple, să descopere tradiții străvechi, și să folosească apoi toată bogăția de informație în designul bijuteriilor ei.

Tot de aici, din cultura japoneză a venit inspirația și pentru un inel care i-a adus, peste noapte, 15 meridiane și-un ocean, faima mondială. Un inel în care sunt parcă imprimate și grădinile Zen ale japoniei, și templele din Kyoto, și puțin din cultură greacă. Este acest inel. Iar pe 10 ianuarie 2017, la Chicago, la discursul de sfârșit de mandat la președintelui american Barack Obama, prima doamnă, Michelle, l-a purtat pe inelarul de pe mâna dreaptă.„Presa din toată lumea a vrut să știe ce și cum și a terbuit să semnăm un non-disclosure agreement, de confidențialitate, că nu folosim cuvântul „first lady diamonds” în aceeași propoziție”.

Din seara aceea, telefonul Narcisei Pheres n-a mai încetat să sune, având pe ecran prefix din toate țările ori oameni extrem de bogați și faimoși. Ce a urmat după Michelle Obama? Foarte multe. „Am avut Beyonce la Oscar în același an și apoi unul după altul. Beyonce ne-a comisionat să facem încă un inel pentru ea imediat după Oscar, tocmai avea gemenii. Am făcut un alt inel care încă nu a apărut pe nicăieri și bănuiesc că nu pot spune prea multe despre el am făcut un alt inel similar cu cel purtat la oscar dar puțin mai mult legat de faptul că are gemeni.”

Solicitările au început să vină de la toate marile evenimente care impun dress-code cu rochie lungă și diamante. Și numele Narcisa Pheres a ajuns imediat pe buzele marilor creatori de modă care îmbracă vedetele de la Holywood, pe covorul roșu. Premiile Emmy pentru seriale și film păstrează un loc aparte în sufletul său. Acum 3 ani, au sunat-o organizatorii să vină și ea pe covorul roșu, dar nu doar că simplu invitat. Ci ca să „îmbrace" toate vedetele în sute de diamante placate în bijuterii create de ea. Dar Narcisa nu se oprește nicicând. I s-a propus recent să îmbrace în diamante de un milion de dolari rujuri personalizate. Iar în curând vă surprinde încă o dată lumea cu o combinație de inteligentă artificială și bijuterii de lux, proiect pe care-l ține însă secret deocamdată.

În România, abia în primăvara acestui an a lansat o colecție de bijuterii și mărturisește, cu părere de rău, că a descoperit aici o lume care privește cu îndoială sau exagerată precauție spre produsele de lux care poarta semnătură unui român. „Observ o mică lipsă de încredere la oameni pentru ce pot cumpără local. Li se pare că dacă-l cumpară în România nu e la fel de bun cum ar fi ăla de la Paris. Și asta este probabil mentalitatea. Preferă când e vorba de un brand să meargă undeva la Paris au Milano sau Londra să-și cumpere.”

Dar Narcisa insistă să împartă succesul ei și cu țara din care a plecat. Să le dea și romanilor o fărâmă din ceea ce îi face fericiți pe toți bogații planetei. Sperând că și romanii să fie mândri că una de-a lor a reușit, prin muncă și talent, să își câștige un loc în elita marilor creatori de frumos ai lumii. Nu e puțin lucru pentru o femeie tânără, plecată dintr-o țară abia scăpată de comunism, ajunsă pe partea cealaltă a planetei, într-o cultură complet diferită și o societate rezervată mai degrabă bărbaților, să reușească să atingă culmea succesului. Narcisa Pheres nu este doar un designer, este un model. Un exemplu că se poate. E un stil stil de viață și o poveste de succes românesc, made în Japan.