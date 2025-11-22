Incendiu la un bloc în București. 17 persoane au fost duse la spital, o persoană e intubată, în stare gravă

2 minute de citit Publicat la 09:47 22 Noi 2025 Modificat la 12:23 22 Noi 2025

Blocul de 11 etaje e în sectorul 5 al Capitalei. Foto: Amator

Un incendiu a izbucnit la un bloc cu 11 etaje din sectorul 5 al Capitalei. Au fost „degajări mari de fum”, conform pompierilor care au intervenit deja pentru stingerea focului. 17 persoane au fost transportate la spital.

ACTUALIZARE 12:20 Pompierii au reuşit să stingă incendiul izbucnit sâmbătă dimineaţa la un apartament de bloc din sectorul 5 al Capitalei. Unul dintre locatari a fost internat la Spitalul Clinic de Urgenţă Bagdasar - Arseni, fiind intubat, în stare gravă, în urma intoxicaţiei cu fum, au anunţat Ministerul Sănătăţii şi unitatea medicală respectivă.

Ceilalţi 16 pacienţi, printre care se află şi doi copii, sunt conştienţi, stabili, expuşi doar la fum.

› Vezi galeria foto ‹

ACTUALIZARE 10:55 Pompierii anunță că incendiul e sub control.

„În acest moment, dispozitivul de intervenție se redimensionează, la fața locului rămân 4 autospeciale de stingere și 2 ambulanțe SMURD.

În total, 152 de persoane au fost evacuate și autoevacuate din blocul în cauză. De aemenea, 17 persoane au fost transportate la spital.

ACTUALIZARE 9:50 În acest moment incendiul este localizat la nivelul apartamentului cu propagare și pe fațada exterioară a blocului. Se lucrează în continuare pentru lichidarea acestuia și ventilarea spațiilor.

Știrea inițială:

Au fost asistate medical la fața locului 7 persoane, 6 dintre acestea au fost transportate la spital.

Până în acest moment, au fost transportate la spital 6 victime, astfel: 1 bărbat (60 de ani), cu arsuri, în stare de inconștiență (intubat și ventilat mecanic), 1 femeie (30 de ani), cu arsuri la membrul inferior drept, 1 bărbat (31 de ani) și 2 femei (18 și 19 ani) intoxicați cu fum și 1 bărbat (20 de ani) expus la fum. Se acționează pentru evacuarea fumului de pe casa scării cu ajutorul ventilatoarelor.

„Intervenim pentru stingerea unui incendiu, produs într-un apartament de pe strada Sg. Ion Nuțu, sector 5, București. Incendiul se manifestă cu degajări mari de fum, într-un apartament la nivelul etajului 5 dintr-un bloc cu 11 etaje”, se arată într-un comunicat al pompierilor.

Sunt degajări mari de fum și pe scara blocului.

„Au fost constituite echipe de căutare-salvare pentru identificarea și evacuarea tuturor persoanelor posibil surprinse. Misiunea este în dinamică, revenim cu date”, se mai arată în comunicat.

Pentru gestionarea situației de urgență intervin: 7 autospeciale de stingere, 1 autospecială de descarcerare, 2 autospeciale de intervenție și salvare de la înălțime, Detașamentul Special de Salvatori și 6 ambulanțe SMURD.