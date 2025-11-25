Incendiu puternic la marginea Bucureștiului, în Domneşti: sunt două victime, una de la ISU, iar traficul este restricţionat

<1 minut de citit Publicat la 20:25 25 Noi 2025 Modificat la 20:31 25 Noi 2025

Un martor a spus că focul a izbucnit între Pasajul Domnești și Stația Electrică. Sursa colaj foto: captură video Facebook/Infotrafic București și Ilfov

Un incendiu puternic a izbucnit marţi seara într-un spaţiu comercial de lângă București. Potrivit primelor informaţii, o victimă a inhalat fum, iar un lucrător de la ISU a căzut într-o groapă adâncă de doi metri. Acesta din urmă a fost transportat la spital. Pompierii se luptă cu flăcările uriaşe, iar traficul este restricţionat în zonă.

Incendiul violent s-a aprins în această seară la un spaţiu comercial aflat pe Șoseaua Tudor Vladimirescu, în comuna Domnești, judeţul Ilfov, potrivit b365.ro.

Conform unui șofer din comunitatea "Info Trafic București și Ilfov", focul a izbucnit între Pasajul Domnești și Stația Electrică, iar circulaţia este, în prezent, îngreunată.

"Incendiu Șos. Tudor Vladimirescu Domnești, între pasaj și stația electrică. Trafic îngreunat", a povestit un martor.

Ştire în curs de actualizare.