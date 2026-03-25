Incendiu violent în Tunari, la un bloc în construcție. Degajări mari de fum

I.C.
<1 minut de citit Publicat la 12:23 25 Mar 2026 Modificat la 12:44 25 Mar 2026
Incendiu violent în Tunari. Foto: Antena 3 CNN

Pompierii intervin, miercuri, la un incendiu izbucnit la un bloc aflat în construcție în localitatea Tunari, la nord de București, transmite ISUBIF.

„Incendiul se manifestă pe aproximativ 20 metri pătraţi. Nu sunt înregistrate victime până în momentul de faţă”, informează sursa citată.

Trei autospeciale de stingere, o autospecială de intervenţie şi salvare la înălţime şi un echipaj SMURD intervin pentru stingerea focului care a cuprins mai multe materiale de construcție.

Incendiul se manifestă cu degajări mari de fum negru și dens.

