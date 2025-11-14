Încep lucrările pentru Drumul Expres Focşani - Brăila. Va avea 57 de poduri și viaducte, iar lungimea lui este de aproape 74 de km

Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, a anunţat începerea proiectarea Drumului Expres Focșani-Brăila. Sursa foto: Facebook/Ciprian Serban

Ministrul Transporturilor și Infrastructurii, Ciprian Șerban, a anunțat vineri după-amiaza că încep lucrările pentru o nouă șosea de mare viteză în România. Este vorba despre Drumul Expres Focşani - Brăila, care va avea 57 de poduri și viaducte, iar lungimea lui este de aproape 74 de km. Potrivit oficialului, etapa de proiectare pentru construirea Drumului Expres Focșani - Brăila va începe pe 2 decembrie.

Anunţul ministrului Transporturilor și Infrastructurii privind construcţia Drumului Expres Focşani - Brăila a fost făcut printr-o postare pe Facebook, unde a publicat două imagini cu acesta. Durata de realizare este de 42 de luni, din care 6 luni pentru etapa de proiectare și 36 de luni pentru execuție lucrări.

Nouă șosea de mare viteză în România va avea o lungime de 73,5 kilometri. Iar pe traseul dintre județele Vrancea și Brăila sunt prevăzute 57 de poduri și viaducte, șase noduri rutiere, două parcări de scurtă durată și un spațiu de servicii prevăzut cu zonă rezervată pentru benzinărie.

"Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) a emis vineri, Ordinul de Începere pentru contractul Drumului Expres Focșani-Brăila și a stabilit data de 2 decembrie pentru începerea etapei de proiectare.

Drumul Expres Focșani-Brăila are o lungime de 73,5 kilometri, asigură legătura între Autostrada Moldovei A7- Podul peste Dunăre de la Brăila, Drumul Expres Brăila-Galați, Tulcea și Constanța, finanțarea proiectului urmând să fie asigurată din fonduri europene nerambursabile și de la Bugetul de Stat. (...).

Pe traseul din județele Vrancea și Brăila sunt prevăzute: 57 de poduri și viaducte, şase noduri rutiere, două parcări de scurtă durată și un spațiu de servicii prevăzut cu zonă rezervată pentru benzinărie și spațiu pentru comerț/alimentație publică", a scris Ciprian Şerban pe contul său oficial de Facebook.

Potrivit ministrului Transporturilor, contractul pentru realizarea Drumului Expres Focșani-Brăila a fost semnat cu Asocierea de constructori din România SA&PE Construct S.R.L (Lider asociere)- Spedition UMB-Tehnostrade S.R.L.-Arcada Company în urmă cu două săptămâni.