”Mă simt bine acum. Nu am avut nicio treabă cu acest italian. Doar patronul meu a vorbit cu el. Toată lumea aberează la televizor. Cu italianul, acum când am venit acasă, l-am văzut. A fost la hală. Nu am fost aceeași încăpere. Eu m-am uitat doar două secunde în curte, am văzut italianul și apoi am intrat în hală. Am fost la o distanță considerabilă. N-am mers cu el la vânătoare, nu am făcut niciun chef.

Nu m-am simțit rău de loc. Nu am tușit, nu am avut febră, nimic nimic. Am fost în Germania, mi se pare că am venit pe 18, dar nu. Nu mai știu exact. Am plecat cu mașina și am venit cu avionul. A venit DPS să ia testele acelea din nas și gât și ne-au spus să nu părăsim domiciliul. Ieri dimineață au venit. M-au sunat seara să spună că va veni cineva, și într-adevăr a venit la ora 7:00. Noi suntem șase persoane în casă. Eu am stat doar cu ei. Toți sunt blocați în casă acum. Temperatura și-o ia singuri și anunță mai departe.

Stau singur în cameră. A venit un medic în costum și mi-a luat sânge. Mi-a adus mâncare. Mi-au dat doar o pastilă. N-am mâncat de ieri de la 4, am fost speriat. Acum n-am nimic. Doar sperietura a fost. Mă simt foarte bine. Nu am febră, nu mă dor mușchii.”, a zis românul infectat cu coronavirus.