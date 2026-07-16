Investigație The Guardian: Turiștii care ajung în București închiriază locuințe care s-ar putea prăbuși la un cutremur

Peste 200 de apartamente închiriate turiștilor prin Airbnb și Booking.com funcționează ilegal în clădiri încadrate în clasa RS1, potrivit unei investigații realizate de The Guardian FOTO: Getty Images

O anchetă făcută de jurnaliștii The Guardian evidențiază faptul că sute de locuințe din București, care sunt închiriate de turiști prin intermediul platformelor specializate, sunt încadrate în cea mai ridicată clasă de risc seismic și s-ar putea prăbuși la un cutremur mai serios.

Peste 200 de apartamente închiriate turiștilor prin Airbnb și Booking.com funcționează ilegal în clădiri încadrate în clasa RS1, cea mai ridicată categorie de risc seismic, potrivit investigației publicate de The Guardian, pe baza datelor furnizate de organizația Re:Rise, o organizație românească ce activează în domeniul reducerii riscului seismic.

Analiza a identificat 207 proprietăți listate la sfârșitul lunii mai, cu o capacitate de peste 1.000 de turiști pe noapte. Dintre acestea, 116 erau disponibile pe Booking.com, 47 pe Airbnb, iar 44 apăreau pe ambele platforme.

Bucureștiul este considerat cea mai vulnerabilă capitală din Uniunea Europeană în fața unui cutremur major. După seismul din 1977, în care au murit peste 1.500 de persoane și s-au prăbușit 32 de clădiri, experții avertizează că un nou cutremur puternic este inevitabil, iar efectele ar putea fi și mai grave din cauza degradării fondului construit.

Din 2024, legea interzice închirierea pe termen scurt și lung în clădirile încadrate în clasa RS1. În București există cel puțin 404 astfel de imobile, iar nerespectarea interdicției se sancționează cu amenzi între 5.000 și 10.000 de lei.

Re:Rise atrage atenția că amploarea fenomenului ar putea fi mai mare, întrucât doar o parte din clădirile orașului au fost expertizate seismic. În plus, nici Airbnb, nici Booking.com nu solicită proprietarilor să declare dacă imobilele sunt sigure din punct de vedere structural.

„Am încercat să atragem atenția platformelor asupra problemei, însă ni s-a spus că responsabilitatea aparține proprietarilor, nu lor”, a declarat Matei Sumbasacu, inginer structurist și fondator al Re:Rise.

Publicația citează și cazul unei turiste care a închiriat, fără să știe, două apartamente în clădiri RS1. Aceasta spune că aspectul degradat al imobilelor i-a creat imediat un sentiment de nesiguranță și că, după ce a aflat riscurile, verifică acum cu atenție starea și amplasarea clădirilor înainte de a face o rezervare.

Investigația arată că doar două dintre proprietățile identificate menționează existența riscului seismic, iar și acestea îl minimizează. Într-un caz se precizează doar că imobilul figurează într-o clasificare seismică mai veche, iar într-altul este menționată existența „bulinei roșii”, fără explicații suplimentare.

În lipsa unor măsuri din partea platformelor, voluntarii Re:Rise au lipit coduri QR pe cutiile de chei amplasate în exteriorul clădirilor, pentru ca turiștii să poată afla informații despre riscul seismic înainte de cazare.

Primăria Capitalei a transmis că Poliția Locală efectuează controale doar în urma sesizărilor și că Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului a fost informat cu privire la interdicția închirierilor în clădirile RS1. Instituția mai precizează că aproximativ 3.000 de proprietari au fost notificați în cadrul unei campanii de informare.

Airbnb a declarat că investighează situația și că siguranța utilizatorilor reprezintă o prioritate. Booking.com a transmis că proprietarii trebuie să respecte legislația locală și că autoritățile pot semnala platformei orice listări care ridică probleme.

Potrivit Institutului Național de Statistică, Bucureștiul a înregistrat peste două milioane de vizitatori în 2025, cel mai mare număr dintre orașele României. În același timp, o evaluare realizată în 2022 estimează că un cutremur major ar putea afecta grav aproximativ 23.000 de clădiri din Capitală, provocând circa 6.500 de decese și 16.000 de răniți grav.