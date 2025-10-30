Investiţia care schimbă complet modul în care sunt gestionate deşeurile. "Sunt primării care şi-ar dori să cumpere această tehnologie"

Alin Tişe, preşedintele Consiliului Județean Cluj şi Adrian Ursu, realizator Antena 3 CNN. Sursa foto: captură video Antena 3 CNN

Clujul marchează o premieră națională prin inaugurarea primei stații de tratare a deșeurilor prin dezintegrare moleculară din România. Investiția inovatoare va schimba radical modul în care sunt gestionate deșeurile și va transforma gunoiul într-o resursă valoroasă. Potrivit declaraţiilor făcute de preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, Alin Tişe, există poluare zero, iar în urma procesării gunoiului se obţine energie verde, gaz, apă distilată şi cenuşă, care poate fi folosită în construcţii.

De ani de zile auzim că România pierde bani, plăteşte amenzi, pentru că nu a reuşit să găsească o soluţie la criza gunoaielor. De partea cealaltă, românii respiră aer poluat sau solul contaminat, fiindcă rezidurile produc tot felul de probleme în multe zone din ţara noastră. La Cluj pare că s-a găsit soluţia ca nu numai să nu mai pierdem bani, ci să şi câştigăm. Şi ce este de aplaudat suplimentar este că ideea este 100% românească.

Clujul va putea procesa până la 60.000 tone pe an, ceea ce înseamnă că vom produce cam cât consumă un oraș de 25.000 de locuitori, cam toate instituțiile, școlile, grădinițele și aeroportul la un loc. Noua stație de dezintegrare a deșeurilor de la Cluj-Napoca este complet automatizată şi funcționează în incinta Centrului de Management Integrat al Deșeurilor.

Adrian Ursu, realizator Antena 3 CNN: Vă salut domnule preşedinte şi vă felicit pentru reuşita de astăzi! Absolut spectaculos ce am văzut cu puţine ore în urmă aici, la Cluj-Napoca – instalaţia aceasta, care acum se odihneşte, pentru că lucrat deja în primele ei ode de funcţionare. O să genereze din 60.000 de tone 56.000 de megawaţi, fără să mai lase niciun pic din rezidurile, care, de altfel, umpleau groapa de gunoi uriaşă, pe care am văzut-o aici.

Alin Tişe, preşedintele Consiliului Județean Cluj: Da, practic, aţi spus esenţialul – faptul că vom produce din gunoi, energie, lumină, din gunoi. Şi nu doar energia respectivă va aduce bani, ci tot ceea ce produce această fabrică de gunoi: de la cenuşa rămasă, până la gazul produs – toate acestea, împreună, vor produce bani Clujului. Bani, pe care, sigur, îi vom folosi în investiţiile pe care le avem. Această fabrică modulară, care foloseşte, aşa cum spuneaţi invenţie românească, de dezintegrare moleculară, practic, va produce curent cât consumă astăzi un oraş de 25.000 de locuitori. Sau, altfel spus: toate școlile, grădinițele, spitalele din subordinea judeţului vor fi alimentate cu această energie, putând procesa până la aproape 60.000 de tone şi având capacitatea modulară, foarte important, de a ajusta, de a completa fabrica cu alte reactoare, în funcţie de cantitatea de gunoi, pe care o s-o avem aici. Energie verde, 100%.

Adrian Ursu, realizator Antena 3 CNN: Îmi place sintagma"dezintegrare moleculară", deci, practic, nu mai rămâne nimic?

Alin Tişe, preşedintele Consiliului Județean Cluj: Nu mai rămâne nimic şi tocmai aici este invenţia românească, pentru că există şi alte tehnologii acum în lume (...), care presupun o poluare anume. Faptul că vom avea poluare zero şi, mai mult, toată cenuşa va fi valorificată într-o altă modalitate. Cam tot ce producem... Asta înseamnă că această invenţie a meritat să fie valorificată mai demult de ţara asta, dar ştiţi prea bine că, la noi în ţară, de multe ori, noi aflăm ultimii despre ce avem bun în ţară. Şi mă bucur că am avut încredere şi l-am girat cu încredere acum doi ani, deşi, nu a fost o investiţie mică. Am riscat prin bugetul public 12 milioane de euro aproximativ pentru această fabrică, dar, care, în timp de şase luni, practic, va fi acoperită ca şi bani.

Adrian Ursu, realizator Antena 3 CNN: În afară de energie, se produce gaz, care poate fi folosit şi el ca sursă de energie termică, se produce apă distilată, după procesul de osmoză, cenuşa poate fi folosită pentru a produce acele filtre utilizate chiar pentru...

Alin Tişe, preşedintele Consiliului Județean Cluj: Chiar şi în construcţii, cenuşa, prin amestec cu betonul va putea fi folosită la borduri. Bordurile din construcţii, ştiţi prea bine că la noi este o practică în a schimba bordurile des. În afară de asta, folosim cam tot din gunoaie şi facem bani, ceea ce e important şi este o tehnologie a viitorului.

Întrebat dacă deja este sunat şi de autorităţi din alte zone ale României, Alin Tişe a declarat: "Da, există judeţe, primării, consilii judeţene care sunt interesate, după ce noi am testat şi am valorificat tot ce am putut. Sunt curioşi şi ei şi şi-ar dori să cumpere această tehnologie. Mă bucur că există asta, mă bucur noi am fost deschizători de drumuri şi, de ce nu, sper ca această inovaţie românească să salveze România, practic, măcar această problemă să n-o mai avem: a gunoiului cu care nu ştim ce să facem".