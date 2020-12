Ion Bărbaru, omul care creşte geniile viitorului

L-am găsit pe profesorul Băraru la masa de lucru, într-o cameră ticsită cu medalii, diplome, obiecte de valoare şi multe amintiri de care ne povesteşte cu mult drag. Elevii, principalii piloni ai vieţii profesorului, nu lipsesc din nicio poveste.

Glumeţ şi modest, aşa cum îl cunosc şi copiii care l-au privit ani de zile din bănci, spune că pregăteşte elevi capabil de performanţă. Se descrie ca un om normal şi spune că din greşeală a ajuns profesor.

”Sunt un profesor de fizica caruia ii place meseria. Cum spune romanul despre meserie, despre meseria lui ca este o slujba cred ca pana acum cam asa a fost cu mine un fel de slujba la care am participat” ne Ion Bararu, profesor de fizica.

A început să predea tainele cunoaşterii elevilor, în liceul în care şi el a fost elev. În scurt timp a început să scoată genii pe bandă rualntă. Totul a început cu mulţi ani în urmă atunci când doi elevi, dezamăgiţi că profesorul de clasă le-a spus să lase prostiile, i-au cerut ajutorul profesorului Băraru pentru un proiect cu care îşi doreau să participe la un concurs NASA.

”Am inceput sa facem schite si din discutiile noastre. Au iesit acele proiecte care de-a lungul timpului au castigat si au devenit un fenomen. Tin minte ca la un moment dat aveam 11 echioe care se calificasera cu diverse premii si evident ca nu au putut sa mearga toti” ne Ion Bararu, profesor de fizica.

Iar rezultatele nu au întârziat să apară. Numai în 2014, spre exemplu, elevii români au cucerit 34 de premii la concursurile NASA, în timp ce echipele din Statele Unite doar 7. Povesteşte cu mândrie despre aprecierile pe care elevii României le-au primit de-a lungul anilor. Ba, chiar, spune profesorul, elevii din mai multe ţări, la părţile grele de ştiinţă ale concursurilor, se inspiră de la români.

”Pe unde am ajuns elevii nostri erau foarte bine privit, nu le-a venit sa creada celor de la NASA ca elevii nostri performeaza la mai multe stiinte nu doar la fizica. Cand ajungeam noi la o sedinta sau la ceva, in spec in primele zile se cam facea liniste in jur nostru si se auzeau soapte the rouman” Ion Bararu, profesor de fizica.

Însă cu amărăciune în suflet, profesorul spune că astfel de generaţii de elevi sunt, poate, ultimele care pot face performanţă, pentru că învăţământul românesc nu a reusit să se adapteze la noile standarde.

”O relatie buna profesor-elev este aceea in care elevul il invata pe profesor ce sa predea. O cultura generala solida se face la scoala si dupa scoala fiecare se pregateste cu ce vrea” ne spune Ion Bararu, profesor de fizica.

Nimic nu l-a făcut să părăsească sistemul educaţional din România, deşi au existat numeroase oferte din străinătate. A înţeles că îşi doreşte mai mult de la învăţământ în momentul în care a văzut că unii profesori erau ca nişte funcţionari publici: veneau la clasă, se întorceau cu spatele, predau lecţia şi plecau.

”Este un foarte bun coleg, iar omul Ion Băraru este un parinte pentru atatea generatii de elevi care au incredere in calitatile umane si in cele profesionale. Este o persoana devotata, dedicata si implicata 200% in ceea ce face pentru ca isi iubeste foarte mult profesia, copiii simt acest lucru si isi urmeaza mentorul” ne spune Loredana Elena Tănase, director adjunct Colegiul Naţional Mircea cel Bătrân.

Deşi, de regulă, se spune că profesorul cu cât este mai înaintat în vârstă foloseşte metode învechite de învăţare, în realitate, în cazu profesorului Băraru, regula nu se confirmă. Fizica a devenit distractivă învăţându-i pe elevi trucuri.

”Este un dascal altfel si acest altfel ii vine tocmai din zecile de ani de experienta. Ii invata foarte multe lucruri pe copii si metod de lucru pe care le fol st non formale am putea sp pt ca este destul de flexibil, de adaptabil. Dpdv profesional sa ai plasticitate adaptativa sa te poti mula intereselor fiecarui copil si niv de intelegere si aptitudinilor acestuia este mare lucru” ne spune Loredana Elena Tănase, director adjunct Colegiul Naţional Mircea cel Bătrân.

Ion Băraru nu se considera profesor, ci invatator pentru ca menirea unui invatator este sa INVETE elevii, să i coordoneze în viaţă, spune el. Dincolo de deja binecunoscutele proiecte apreciate şi premiate la NASA, profesorul Ion Băraru a făcut ca şcoala constănţeană să fie cunoscută peste ocean.