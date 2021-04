Ion Rădoi, liderul sindicatului Metrorex: De când a venit ministrul Drulă în funcție, eu sunt șef de cartel

Liderul sindicaliștilor de la metrou, Ion Rădoi, dă de înțeles că termenul limit pentru eliberarea spaţiilor comerciale din subteran nu va fi respectat.

"Directorul general al Metrorex a spus foarte clar că azi nu se întampla nimic, iar de săptămâna viitoare mai vedem", spune Radoi.

Metrorex, în schimb, nu dă înapoi:

"Compania Metrorex avertizează, pe această cale, că termenul acordat pentru eliberarea spațiilor comerciale, care funcționează ilegal pe domeniul public al statului, expiră la miezul nopții. Ocuparea fără drept a domeniului public al statului este o încălcare flagrantă a legii."

Ion Rădoi, răspuns la acuzațiile conform cărora iubita lui gestionează de fapt spațiile de la metrou: Dar io-s liber. Pot să am cinci iubite

Zilele acestea, presa a vuit că protestul de la metrou ar fi avut un iz amoros. Asta pentru că spațiile comerciale din subteran ar fi controlate în mare parte de nimeni alta decât iubita lui Ion Rădoi.

"Dar io-s liber. Pot să am cinci. Da nu mai pot io acum, știți. Hai să fim serioși! Bazaconiile și speculațiile care se fac."

Iar disputele nu se opresc aici. Sindicaliştii nici nu vor să audă de tăierea salariilor cu 18%, timp de 4 luni, aşa cum vrea conducerea companiei.

"Nu știu dacă salariații metroului vor fi de acord cu această reducere a salariilor, care de fapt e mai mult decât 18%. Că mai adaugam și sporurile. Și îi duce peste 25%. Deci eu consider că este o eroare a ministrului Drula și nu știu de unde până unde are ce are cu metroul. De când a venit în funcție io-s șef de cartel.

De-aia transportăm 6-700 de mii de călători pe zi. Că suntem mafioți."

