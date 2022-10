Jamila este acuzată de furt. Faimoasa vloggeriță va apela la avocat: „Acesta este ultimul email. S-a întrecut măsura"

Jamila este acuzată de furt de către fiica unei femei în vârstă. Ea spune că dacă vloggerița nu o contactează în maximum 24 de ore, va acționa în instanță.

Sursa foto: Facebook | Jamila Cuisine

După ce vloggerul culinar, Jamilia s-a judecat cu Laura, alt vlogger culinar, pentru rețeta de ecler la tavă, Jamila a intrat într-un alt conflict și este acuzată de furt.

Recent, Jamila le-a povestit fanilor ei că a avut parte de o întâmplare cu totul neașteptată, atunci când a fost acuzată de furt de către o femeie, printr-un mesaj trimis pe mail.

Mai exact, acesta din urmă i-a scris că este răspunzătoare pentru taxarea cu suma de 80 de lei, lunar, din contul mamei sale, insistând că, în cazul în care problema nu va fi remediată și nu v-a primi un răspuns în 24 de ore, acesta va merge mai departe, în instanță.

Jamila i-a răspuns în câteva minute și i-a explicat că acest lucru nu este posibil și că tot ceea ce oferă în mediul online este gratuit. Cu toate acestea, femeia a continuat să o amenințe, iar Jamila a spus în ultimă instanță că va apela la un avocat.

"O doamna mi-a scris pe mail ca sa ma acuze i-am furat mamei ei bani de pe abonamentul telefonului prin abonare la JamilaCuiaine. Am incercat sa-i explic doamnei ca eu nu am un sistem de abonare contra cost si ca nici n-am avut vreodata.

Practic eu nu am acces la abonamentele telefonice si nu pot face tranzactii prin care sa iau sume de bani. Nu am cum sa fac asta! Doamna nu a venit cu nicio dovada, nici nu avea cum, insa a continuat cu acuzele. Schimbul de replici mi-a dat de gandit si vi-l las si voua mai jos. Am eliminat nume si date personale pentru a proteja identitatea persoanelor in cauza.

Cu aceasta ocazie tin sa mentionez inca o data ca JamilaCuisine nu solicitita niciun fel de plata de la abonati. Abonarea pe Facebook, Youtube, Instagram si Tiktok este 100% gratuita, asa a fost mereu si asa va ramane.

Daca vedeti orice tentativa de escrocherie care foloseste numele JamilaCuisine, va rog mult sa-mi atrageti atentia pentru a putea contacta organele de cercetare penala pentru ca aceasta este o infractiune care se pedepseste.

I-am contact si pe cei de Vodafone, le-am trimis aceasta conversatie si le-am cerut un punct de vedere! Mi se pare halucinant sa faci asemenea afirmatii, mai ales ca nu au niciun fundament, iar voi, cei care ma urmariti de ani si ani de zile, stiti ca eu nu am cerut si nu cer nici macar 1 leu pentru continutul pe care vi-l ofer. Voi vorbi si cu avocatul meu pentru a vedea ce se mai poate face in aceasta situatie. Va tin la curent!", este mesajul Jamilei pe care l-a transmis pe pagina ei de Facebook.