Jandarmeria Română avertizează asupra unui document fals, generat cu AI, privind amenda unui participant la protestele din 24 ianuarie

Documentul care circulă în mediul online a fost modificat faţă de procesul-verbal original / Sursa foto: Getty Images

Jandarmeria Română atrage atenţia asupra unei imagini care circulă în mediul online şi care prezintă un proces-verbal pretins a fi emis de Jandarmerie cu ocazia protestelor desfăşurate la data de 24 ianuarie, document care este generat şi modificat cu ajutorul inteligenţei artificiale şi care a generat în scurt timp sute de distribuiri şi zeci de reacţii, notează Agerpres.

„În urma verificărilor efectuate, s-a constatat că documentul care circulă în mediul online a fost modificat faţă de procesul-verbal original, astfel încât informaţiile prezentate nu sunt conforme cu realitatea, conţinutul fiind unul ilogic şi incoerent”, informează Biroul de presă al Jandarmeriei Române.

Oficialii Jandarmeriei au transmis, în scop comparativ, atât procesul-verbal original, cât şi documentul generat cu ajutorul inteligenţei artificiale, în cadrul căruia au fost evidenţiate punctual erorile şi neconcordanţele faţă de actul autentic.

„Recomandăm cetăţenilor să verifice sursele din care provin informaţiile şi să manifeste prudenţă în distribuirea unor materiale care pot distorsiona adevărul sau induce în eroare opinia publică”, arată sursa citată.

Potrivit documentului falsificat şi distribuit online, un cetăţean care ar fi participat la manifestările de 24 ianuarie în Iaşi ar fi fost amendat de Jandarmeria Bacău cu suma de 2.000 de lei, însă procesul-verbal conţine o serie de erori care denotă faptul că a fost generat automat cu AI.